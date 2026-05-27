Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy miércoles 27 de mayo de 2026

El chance Dorado Mañana continúa consolidándose como uno de los sorteos favoritos entre los colombianos que diariamente prueban suerte con la esperanza de llevarse uno de los premios disponibles.

Número ganador del Dorado Mañana hoy

El sorteo oficial del chance Dorado Mañana de este miércoles 27 de mayo de 2026 tuvo como resultado ganador el número (en minutos). Los jugadores pueden revisar su apuesta en puntos de venta autorizados o con su distribuidor habitual para confirmar si fueron ganadores de algún premio.



Número ganador:

Últimas dos cifras:

Últimas tres cifras:

Quinta balota:

¿Cuánto paga el chance Dorado Mañana?

Uno de los aspectos que más llama la atención de este sorteo es su amplio esquema de premios, ya que brinda pagos tanto por aciertos directos como por coincidencias parciales.

Estos son los valores establecidos por cada peso apostado:



4 cifras directas: paga 4.500 veces lo apostado.

paga 4.500 veces lo apostado. 4 cifras combinadas: paga 208 veces lo apostado.

paga 208 veces lo apostado. 3 últimas cifras directas: paga 400 veces lo apostado.

paga 400 veces lo apostado. 3 últimas cifras combinadas: paga 83 veces lo apostado.

paga 83 veces lo apostado. 2 últimas cifras o pata: paga 50 veces lo apostado.

paga 50 veces lo apostado. 1 cifra o uña: paga 5 veces lo apostado.

Además, el Dorado Mañana mantiene la modalidad de quinta balota, implementada desde 2025, una opción que amplía las probabilidades y combinaciones dentro del juego.

Horario del sorteo Dorado Mañana

Publicidad

El sorteo Dorado Mañana se realiza en horarios establecidos para que los apostadores puedan conocer rápidamente los resultados oficiales.

Horarios oficiales



Lunes a sábado: después de las 11:00 a. m.

después de las 11:00 a. m. Domingos y festivos: no se realiza sorteo.

Los resultados suelen publicarse pocos minutos después a través de canales autorizados y puntos de venta oficiales.

Requisitos para reclamar premios

Publicidad

Las personas que obtengan premios iguales o superiores a $100.000 deben cumplir con ciertos requisitos para reclamar el dinero correspondiente.

Entre las condiciones exigidas se encuentran:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Cumplir con estos requisitos facilita el proceso de validación y agiliza la entrega del premio.

Con sorteos diarios, diferentes modalidades de apuesta y atractivos pagos, el chance Dorado Mañana sigue posicionándose como uno de los juegos de azar más tradicionales y consultados por los colombianos.