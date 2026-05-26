Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy martes 26 de mayo de 2026

El chance Dorado Mañana sigue siendo uno de los sorteos más populares entre los colombianos que diariamente buscan probar suerte y consultar rápidamente si su apuesta resultó ganadora. Gracias a sus sorteos constantes y a las diferentes modalidades de premio, este juego continúa ganando seguidores en todo el país.

Número ganador del Dorado Mañana hoy

El resultado oficial del chance Dorado Mañana para este martes 26 de mayo de 2026 dejó como ganador el número (en minutos). Los apostadores pueden verificar su tiquete en puntos autorizados o con su vendedor habitual para confirmar si obtuvieron algún premio.

Resultado completo del sorteo Dorado Mañana

Número ganador: (en minutos)

Últimas dos cifras: (en minutos)

Últimas tres cifras: (en minutos)

Quinta balota: (en minutos)

Las autoridades y operadores recomiendan revisar cuidadosamente el estado del tiquete antes de iniciar cualquier trámite de reclamación.

¿Cuánto paga el chance Dorado Mañana?

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Uno de los aspectos que más llama la atención de este sorteo es su amplio esquema de premios, ya que ofrece ganancias por aciertos directos y también por coincidencias parciales.

Estos son los pagos establecidos por cada peso apostado:



4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado.

paga 4.500 veces lo apostado. 4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado.

paga 208 veces lo apostado. 3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado.

paga 400 veces lo apostado. 3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado.

paga 83 veces lo apostado. 2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.

paga 50 veces lo apostado. 1 cifra (uña): paga 5 veces lo apostado.

Además, el juego mantiene la modalidad de quinta balota incorporada desde 2025, una opción adicional que amplía las combinaciones posibles dentro del sorteo.

Horario del sorteo Dorado Mañana

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El Dorado Mañana realiza sus sorteos en horarios definidos para que los participantes conozcan los resultados pocas horas después de realizar su apuesta.

Horarios oficiales



Lunes a sábado: después de las 11:00 a. m.

después de las 11:00 a. m. Domingos y festivos: no se realiza sorteo.

Los resultados oficiales suelen publicarse minutos después en canales autorizados y puntos de venta.

Requisitos para reclamar premios

Las personas que ganen premios iguales o superiores a $100.000 deben cumplir ciertos requisitos para recibir el pago correspondiente.

Entre las condiciones exigidas se encuentran:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado.

Entregar fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Cumplir con estos requisitos facilita la validación del premio y agiliza el proceso de entrega del dinero.

Con sorteos diarios, múltiples opciones de apuesta y un atractivo plan de premios, el chance Dorado Mañana continúa posicionándose como uno de los juegos de azar más consultados y tradicionales entre los colombianos.