Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy lunes 25 de mayo de 2026

El chance Dorado Mañana continúa consolidándose como uno de los sorteos más consultados por los colombianos, especialmente entre quienes desean conocer rápidamente si su apuesta resultó favorecida. Gracias a sus sorteos frecuentes y a las diferentes modalidades de premio, este juego sigue siendo una de las opciones preferidas en el país.

Número ganador del Dorado Mañana hoy

El resultado oficial del chance Dorado Mañana para este lunes 25 de mayo de 2026 dejó como ganador el número (en minutos). Los jugadores pueden verificar sus apuestas en puntos autorizados o con su vendedor de confianza para confirmar si el tiquete fue premiado.

Resultado completo del sorteo



Número ganador: (en minutos) .

. Dos últimas cifras: (en minutos) .

. Tres últimas cifras: (en minutos) .

. La quinta: (en minutos).

Las autoridades recomiendan revisar cuidadosamente el tiquete antes de iniciar cualquier proceso de reclamación del premio.

¿Cuánto paga el Dorado Mañana?

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Uno de los mayores atractivos de este sorteo es su amplio plan de premios, ya que ofrece ganancias tanto por aciertos completos como parciales. El valor del premio depende de la modalidad seleccionada y de la cantidad de cifras acertadas.

Por cada peso apostado, los pagos funcionan así:



4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado.

paga 4.500 veces lo apostado. 4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado.

paga 208 veces lo apostado. 3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado.

paga 400 veces lo apostado. 3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado.

paga 83 veces lo apostado. 2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.

paga 50 veces lo apostado. 1 cifra (uña): paga 5 veces lo apostado.

Además, desde 2025 el juego incorporó una quinta balota, una modalidad adicional que amplía las posibilidades de combinación dentro del sorteo.

Horario del sorteo Dorado Mañana

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El Dorado Mañana realiza sus sorteos en horarios establecidos para que los participantes puedan conocer los resultados pocas horas después de hacer su apuesta.

Horarios oficiales



Lunes a sábado: después de las 11:00 a. m.

después de las 11:00 a. m. Domingos y festivos: no hay sorteo

Los resultados oficiales suelen publicarse minutos después a través de canales autorizados y puntos de venta.

Requisitos para reclamar premios

Los ganadores de premios iguales o superiores a $100.000 deben cumplir con ciertos requisitos establecidos por los operadores autorizados para poder recibir el pago correspondiente.

Entre las condiciones exigidas se encuentran:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Cumplir con estos requisitos permite validar el premio y agilizar el proceso de pago.

Con sorteos constantes, múltiples opciones de apuesta y un atractivo plan de premios, el Dorado Mañana sigue posicionándose como uno de los juegos de chance más populares entre los colombianos.