Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy sábado 23 de mayo de 2026

El Dorado Mañana es uno de los chances tradicionales en Colombia y puede jugarse en la mayoría de ciudades y municipios del país a través de puntos de venta autorizados.

Número ganador de Dorado Mañana

El número ganador del chance Dorado Mañana de este sábado 23 de mayo de 2026 es el (en minutos). Felicitaciones a los ganadores. Antes de reclamar el premio, es recomendable verificar con el vendedor si el tiquete resultó favorecido.

Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

A qué hora juega Dorado Mañana

El sorteo de Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a. m. El resultado oficial puede consultarse poco después de esa hora.

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Los domingos y festivos este chance no juega.

Los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y de la modalidad de la apuesta. Por cada peso apostado, el plan de premios funciona así:

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4 cifras directas: 4.500 veces lo apostado.

4 cifras combinadas: 208 veces lo apostado.

3 últimas cifras directas: 400 veces lo apostado.

3 últimas cifras combinadas: 83 veces lo apostado.

2 últimas cifras directas o pata: 50 veces lo apostado.

Última cifra directa o uña: 5 veces lo apostado.

Qué necesita para reclamar un premio

De acuerdo con Paga Todo, desde el 1 de febrero de 2015 los premios iguales o superiores a $100.000 se pagan en sus puntos autorizados, siempre que el ganador cumpla con los requisitos establecidos.

Para reclamar el premio se debe: