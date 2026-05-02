Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy sábado 2 de mayo de 2026

El chance Dorado Mañana se ha posicionado como uno de los sorteos más consultados en Colombia, especialmente entre quienes desean conocer rápidamente los resultados tras realizar su apuesta. Su popularidad se debe a la facilidad de participación, la rapidez en la publicación de resultados y un atractivo plan de premios.



Resultado del Dorado Mañana – sábado 2 de mayo de 2026

El número ganador del chance Dorado Mañana de este sábado 2 de mayo de 2026 es el 0745 - 5 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.

Número ganador: 0745

Dos últimas cifras: 45

Tres últimas cifras: 745

La quinta: 5

Plan de premios: cuánto paga el Dorado Mañana

Uno de los mayores atractivos de este juego es su sistema de pagos, que permite obtener ganancias incluso con aciertos parciales. Por cada peso apostado, los premios se distribuyen de la siguiente manera:



4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado

paga 4.500 veces lo apostado 4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado

paga 208 veces lo apostado 3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado

paga 400 veces lo apostado 3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado

paga 83 veces lo apostado 2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado

paga 50 veces lo apostado 1 cifra (uña): paga 5 veces lo apostado

Este esquema amplía las probabilidades de ganar y ha contribuido a aumentar el interés entre los participantes. Además, desde 2025 se incorporó una quinta balota o serie adicional, lo que incrementa las combinaciones posibles dentro del sorteo.



Horarios del sorteo

La claridad en los horarios facilita que los jugadores consulten los resultados el mismo día:



Lunes a sábado: después de las 11:00 a. m.

después de las 11:00 a. m. Domingos y festivos: no hay sorteo

Esta dinámica permite una verificación rápida, manteniendo el ritmo ágil del juego.



Cómo reclamar un premio

Quienes resulten ganadores deben acercarse a puntos autorizados para reclamar su premio. En el caso de montos iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos, es necesario cumplir con estos requisitos:



Ser mayor de edad

Presentar el tiquete original en buen estado

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía

Cumplir con estas condiciones garantiza un proceso de validación seguro y un pago ágil.

En conjunto, su sistema de premios, horarios definidos y facilidad de acceso consolidan al Dorado Mañana como una de las opciones más utilizadas por los apostadores en Colombia.