Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy sábado 25 de abril de 2026

El chance Dorado Mañana continúa consolidándose como uno de los sorteos más consultados en Colombia, especialmente entre quienes buscan conocer rápidamente los resultados después de realizar su apuesta.



Resultado del Dorado Mañana, sábado 25 de abril de 2026

El número ganador del chance Dorado Mañana de este sábado 25 de abril de 2026 es el 7793 - 0 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.

Número ganador: 7793

Dos últimas cifras: 93

Tres últimas cifras: 793

La quinta: 0

Plan de premios: cuánto paga el Dorado Mañana

Uno de los principales atractivos de este sorteo es su esquema de pagos, que ofrece diferentes niveles de ganancia según la modalidad de apuesta. Esto permite obtener premios incluso con aciertos parciales.

Por cada peso apostado, los pagos se distribuyen así:



4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado

paga 4.500 veces lo apostado 4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado

paga 208 veces lo apostado 3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado

paga 400 veces lo apostado 3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado

paga 83 veces lo apostado 2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado

paga 50 veces lo apostado 1 cifra (uña): paga 5 veces lo apostado

Este modelo amplía las probabilidades de ganar y ha incrementado el interés entre los jugadores. Además, desde 2025 se incorporó una quinta balota o serie adicional, que aumenta las combinaciones posibles dentro del juego.



Horarios del sorteo: cuándo consultar resultados

La claridad en los horarios es otro de los factores que valoran los participantes, ya que facilita la consulta de resultados el mismo día de la apuesta.



Lunes a sábado: después de las 11:00 a. m.

después de las 11:00 a. m. Domingos y festivos: no hay sorteo

Gracias a este esquema, los resultados pueden verificarse en poco tiempo, lo que mantiene la dinámica rápida del juego.



Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana

En caso de resultar ganador, el premio debe reclamarse en puntos autorizados por la entidad operadora. Para montos iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos, es necesario cumplir con ciertos requisitos:



Ser mayor de edad

Presentar el tiquete original en buen estado y correctamente diligenciado

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía

El cumplimiento de estas condiciones permite validar la autenticidad del premio y garantizar un proceso de pago ágil y seguro.



Con su sistema de premios, horarios definidos y facilidad de participación, el Dorado Mañana se mantiene como una de las alternativas más utilizadas por los apostadores en Colombia.