Dorado Noche, resultado del último sorteo hoy domingo 3 de mayo de 2026

El chance Dorado Noche dio a conocer su resultado oficial correspondiente al domingo 3 de mayo de 2026, una fecha en la que este sorteo volvió a reunir a miles de jugadores en todo el país. Este juego de azar es especialmente popular durante fines de semana y festivos, cuando concentra su programación.



Resultado del Dorado Noche hoy, 3 de mayo de 2026

En esta ocasión, el número ganador fue: 5562 - 2, una combinación clave para quienes participaron.



Dos últimas cifras: 62

Tres últimas cifras: 562

La quinta: 2

Plan de premios y modalidades del Dorado Noche

Uno de los elementos más llamativos de este sorteo es su estructura de pagos, que permite obtener ganancias según el nivel de acierto y la modalidad elegida. Incluso con coincidencias parciales, los jugadores pueden recibir premios.

El esquema de pago funciona de la siguiente manera por cada peso apostado:



4 cifras directo: paga hasta 4.500 veces lo apostado

4 cifras combinado: paga hasta 208 veces lo apostado

3 últimas cifras directo: paga hasta 400 veces lo apostado

3 últimas cifras combinado: paga hasta 83 veces lo apostado

2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado

1 cifra (uña): paga 5 veces lo apostado

Este sistema permite que los participantes elijan entre mayores probabilidades o premios más altos, según su estrategia de juego.



Cuándo se juega el Dorado Noche

A diferencia de otros sorteos diarios, el Dorado Noche tiene una programación específica. Se realiza:

Sábados, domingos y lunes festivos, generalmente después de las 10:00 p. m.

Una vez finalizado el sorteo, los resultados oficiales son publicados en canales autorizados para facilitar su consulta.



Cómo jugar Dorado Noche en línea

El acceso digital ha facilitado la participación en este juego. Actualmente, es posible jugar desde cualquier lugar del país a través de plataformas autorizadas, siguiendo estos pasos:



Crear una cuenta en el sitio oficial

Verificar la identidad del usuario

Recargar saldo

Elegir el número y la modalidad de apuesta

Confirmar la jugada

Esta opción elimina la necesidad de desplazarse a puntos físicos y agiliza el proceso de apuesta.



Requisitos para cobrar premios

Para reclamar ganancias del chance Dorado Noche, es necesario cumplir con condiciones básicas:



Presentar el tiquete original en buen estado

Mostrar documento de identidad

Ser mayor de edad

En el caso de premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos, el pago se realiza en puntos autorizados, donde se validan los datos antes de la entrega del dinero.



Resultados recientes del Dorado Noche

Estos son algunos de los números ganadores más recientes:

