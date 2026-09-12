Dorado Noche resultado del último sorteo hoy sábado 12 de septiembre de 2026

El Dorado Noche es uno de los juegos de chance más consultados en Bogotá y Cundinamarca. Los jugadores revisan diariamente las cifras oficiales para comprobar si su apuesta coincide con el resultado del sorteo.

El juego es administrado por Paga Todo y cuenta con diferentes modalidades de apuesta. Los resultados pueden consultarse en los puntos autorizados y en las plataformas habilitadas para este servicio.

Resultado del Dorado Noche hoy, 12 de septiembre de 2026

El número ganador del chance Dorado Noche de este sábado 12 de septiembre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)

Los resultados también pueden consultarse en puntos autorizados de Paga Todo y en las plataformas habilitadas para este servicio.



¿A qué hora juega el Dorado Noche?

El Dorado Noche tiene el siguiente horario para sus sorteos:



Sábados: 10:15 p. m.

10:15 p. m. Domingos y festivos: entre las 7:00 p. m. y las 7:25 p. m.

Los jugadores pueden consultar las cifras oficiales una vez se haya realizado el sorteo correspondiente.

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¿Cómo jugar el Dorado Noche?

El Dorado Noche cuenta con diferentes modalidades para participar. El jugador debe seleccionar las cifras y escoger la alternativa que prefiera.

Para obtener el premio, las cifras deben coincidir con el resultado oficial de acuerdo con las condiciones de cada modalidad:



Cuatro cifras directo: las cuatro cifras deben coincidir exactamente y en el mismo orden.

las cuatro cifras deben coincidir exactamente y en el mismo orden. Cuatro cifras combinado: las cuatro cifras deben coincidir, pero pueden aparecer en cualquier orden.

las cuatro cifras deben coincidir, pero pueden aparecer en cualquier orden. Tres últimas directo: las tres últimas cifras deben acertarse en el mismo orden.

las tres últimas cifras deben acertarse en el mismo orden. Tres últimas combinado: las tres últimas cifras deben coincidir sin importar el orden.

las tres últimas cifras deben coincidir sin importar el orden. Dos últimas o pata: se deben acertar las dos últimas cifras.

se deben acertar las dos últimas cifras. Una cifra o uña: se debe acertar únicamente la última cifra.

¿Cuánto paga el Dorado Noche?

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El valor del premio depende de la modalidad elegida y del monto de la apuesta. El plan de premios contempla:



Cuatro cifras directo: hasta 4.500 veces el valor apostado.

hasta 4.500 veces el valor apostado. Cuatro cifras combinado: hasta 208 veces.

hasta 208 veces. Tres últimas directo: hasta 400 veces.

hasta 400 veces. Tres últimas combinado: hasta 83 veces.

hasta 83 veces. Dos últimas o pata: 50 veces.

50 veces. Una cifra o uña: 5 veces.

¿Cómo reclamar un premio del Dorado Noche?

Los premios iguales o superiores a $100.000 deben cobrarse en puntos autorizados.

Para realizar la reclamación, es necesario:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original correctamente diligenciado.

Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía.

Es importante conservar el tiquete en buen estado para realizar el proceso correspondiente en caso de resultar ganador.