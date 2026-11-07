Dorado Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 7 de noviembre de 2026

El Dorado Noche es uno de los juegos de suerte y azar disponibles en Colombia. Este sábado 7 de noviembre, los participantes esperan conocer las cifras ganadoras para comprobar si sus apuestas coinciden con el resultado y pueden reclamar algún premio.

¿Cuál fue el número ganador del Dorado Noche este sábado?

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El número ganador del chance Dorado Noche de este sábado 7 de noviembre de 2026 es el 4488 - 0 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: 4488

Dos últimas cifras: 88

Tres últimas cifras: 488

La quinta balota: 0

Los participantes deben comparar las cifras publicadas con los números registrados en sus tiquetes para verificar si acertaron alguna de las modalidades.



¿A qué hora juega el Dorado Noche?

El Dorado Noche realiza sus sorteos los sábados, domingos y lunes festivos, después de las 10:00 p. m. Los resultados se pueden consultar una vez finalice el sorteo.

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¿Cómo jugar el Dorado Noche?

Este juego cuenta con distintas modalidades para participar. Los premios se calculan según el valor apostado y el multiplicador correspondiente:



Cuatro cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado cuando se aciertan los cuatro números en el orden exacto.

paga 4.500 veces el valor apostado cuando se aciertan los cuatro números en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: entrega 208 veces el valor de la apuesta si coinciden las cuatro cifras, sin importar su orden.

entrega 208 veces el valor de la apuesta si coinciden las cuatro cifras, sin importar su orden. Tres cifras directo: paga 400 veces lo apostado al acertar las últimas tres cifras en el orden correspondiente.

paga 400 veces lo apostado al acertar las últimas tres cifras en el orden correspondiente. Tres cifras combinado: entrega 83 veces el valor apostado cuando coinciden las últimas tres cifras, sin importar su orden.

entrega 83 veces el valor apostado cuando coinciden las últimas tres cifras, sin importar su orden. Dos cifras o pata: paga 50 veces el valor apostado si se aciertan los dos últimos números.

paga 50 veces el valor apostado si se aciertan los dos últimos números. Una cifra o uña: entrega cinco veces el valor de la apuesta cuando coincide la última cifra.

La quinta balota amplía las posibilidades de ganar

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La quinta balota funciona como una alternativa adicional para los participantes y puede representar otra oportunidad de obtener un premio, de acuerdo con las condiciones establecidas para el juego.

¿Cómo reclamar un premio del Dorado Noche?

Para reclamar un premio, el ganador debe ser mayor de edad y presentar el tiquete original, debidamente diligenciado y sin alteraciones, además de una fotocopia de su documento de identidad.

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En el caso de premios de $100.000 o más, los participantes pueden consultar si tienen disponible el pago en los puntos autorizados de Paga Todo, de acuerdo con las condiciones de la entidad.

Se recomienda revisar los datos impresos en el tiquete y conservarlo en buen estado, pues es el documento necesario para solicitar el pago en caso de resultar ganador.