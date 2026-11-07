Sinuano Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 7 de noviembre de 2026

El Sinuano Noche es uno de los chances más populares de la región Caribe colombiana, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Este sábado 7 de noviembre, los participantes esperan conocer las cifras ganadoras para comprobar sus apuestas.

¿Cuál fue el número ganador del Sinuano Noche este sábado?

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El número ganador del chance Sinuano Noche de este sábado 7 de noviembre de 2026 es el 7951 - 5 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: 7951

Dos últimas cifras: 51

Tres últimas cifras: 951

La quinta balota: 5

Los participantes deben comparar las cifras publicadas con los números registrados en sus tiquetes para verificar si obtuvieron algún premio.



¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

El sorteo del Sinuano Noche se realiza todos los días a las 10:30 p. m. Los resultados se pueden consultar una vez finaliza la transmisión oficial, cuando se conocen las cifras ganadoras de la jornada.

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¿Cuánto cuesta apostar en el Sinuano Noche?

Los jugadores pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. El valor seleccionado y la modalidad elegida determinan el premio que podrían recibir si aciertan los números ganadores.

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¿Cómo jugar el Sinuano Noche?

Este chance ofrece diferentes alternativas para participar, según la cantidad de cifras que el jugador quiera seleccionar y el orden en el que deben coincidir con el resultado:



Cuatro cifras directo o superpleno: se deben acertar los cuatro números en el mismo orden del resultado.

se deben acertar los cuatro números en el mismo orden del resultado. Cuatro cifras combinado: las cuatro cifras deben coincidir, sin importar el orden.

las cuatro cifras deben coincidir, sin importar el orden. Tres cifras directo: se deben acertar las últimas tres cifras en el orden exacto.

se deben acertar las últimas tres cifras en el orden exacto. Tres cifras combinado: las tres últimas cifras deben coincidir, aunque aparezcan en otro orden.

las tres últimas cifras deben coincidir, aunque aparezcan en otro orden. Dos cifras o pata: se deben acertar los dos últimos números.

se deben acertar los dos últimos números. Una cifra o uña: se debe acertar la última cifra del resultado.

La quinta balota amplía las posibilidades de ganar

La quinta balota es una alternativa adicional que permite a los participantes acceder a otra posibilidad de premio, siempre que su apuesta cumpla con las condiciones establecidas para esta opción.

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¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche?

Quienes obtengan un premio deben presentar el tiquete original, en buen estado y sin alteraciones, junto con su documento de identidad original y una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía. Los requisitos adicionales dependen del monto ganado:



Premios inferiores a 48 UVT: se requiere el tiquete original, el documento de identidad y su fotocopia.

se requiere el tiquete original, el documento de identidad y su fotocopia. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta.

además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta. Premios superiores a 182 UVT: también se solicita una certificación bancaria a nombre del ganador, expedida con una antigüedad máxima de 30 días. El pago mediante transferencia bancaria puede tardar aproximadamente ocho días hábiles, de acuerdo con el proceso de validación y las condiciones de la entidad.

Los participantes pueden seleccionar sus números, definir el valor de la apuesta y escoger la modalidad. Es importante conservar el tiquete original, pues es el soporte necesario para reclamar un eventual premio.