Sinuano Noche, resultado del último sorteo hoy viernes 6 de noviembre de 2026

El Sinuano Noche es uno de los juegos de azar con mayor participación entre los apostadores de la región Caribe colombiana. Cada día, los jugadores están pendientes del resultado oficial para comprobar si sus números coinciden con alguna de las combinaciones ganadoras.

Número ganador del Sinuano Noche de hoy 6 de noviembre de 2026

El sorteo del Sinuano Noche de este viernes 6 de noviembre de 2026 dejó como resultado el número XXXX. Los participantes pueden revisar sus tiquetes y verificar si acertaron alguna de las cifras premiadas.

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Estos son los datos principales del sorteo:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

Los resultados oficiales también pueden consultarse a través de los canales autorizados y los puntos de venta del juego.

¿Qué es la quinta balota del Sinuano Noche?

La quinta balota es una cifra adicional que complementa el resultado principal del Sinuano Noche. Esta modalidad fue incorporada durante 2025 con el propósito de ampliar las posibilidades de participación y ofrecer una alternativa adicional a los jugadores.



Su resultado se publica junto con el número ganador y debe tenerse en cuenta al momento de consultar las cifras oficiales de cada jornada.

¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

El Sinuano Noche realiza sus sorteos todos los días a las 8:30 p. m. Los resultados oficiales suelen estar disponibles después de las 10:30 p. m., cuando los participantes pueden verificar las combinaciones ganadoras.

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El valor de las apuestas depende de la modalidad elegida. Los jugadores pueden participar con montos que van desde $500 hasta $25.000.

¿Cuáles son las modalidades de apuesta del Sinuano Noche?

El juego cuenta con seis modalidades, cada una con condiciones diferentes según la cantidad de cifras que deben coincidir con el resultado oficial:



Cuatro cifras directo o superpleno : consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador y mantener el mismo orden.

: consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador y mantener el mismo orden. Combinado de cuatro cifras: permite ganar al acertar los cuatro números, sin importar el orden.

permite ganar al acertar los cuatro números, sin importar el orden. Tres cifras directo: exige acertar las tres últimas cifras en la misma secuencia del resultado.

exige acertar las tres últimas cifras en la misma secuencia del resultado. Combinado de tres cifras: premia a quienes acierten las tres últimas cifras, sin importar su ubicación.

premia a quienes acierten las tres últimas cifras, sin importar su ubicación. Dos cifras o pata: consiste en acertar los dos números finales.

consiste en acertar los dos números finales. Una cifra o uña: requiere acertar únicamente la última cifra del resultado ganador.

¿Cómo reclamar los premios del Sinuano Noche?

Las personas que obtengan un premio deben presentar los documentos exigidos por el operador para realizar el proceso de cobro:



Tiquete original, correctamente diligenciado y sin tachaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Además, los requisitos pueden variar de acuerdo con el valor del premio:



Premios inferiores a 48 UVT: se deben presentar los documentos básicos solicitados.

se deben presentar los documentos básicos solicitados. Premios entre 48 y 181 UVT: a demás de los documentos habituales, el ganador debe diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado.

demás de los documentos habituales, el ganador debe diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado. Premios superiores a 182 UVT: se requiere la documentación básica, el formulario SIPLAFT y una certificación bancaria expedida durante los últimos 30 días.

Consultar los resultados oficiales del Sinuano Noche y conocer las condiciones de cada modalidad permite a los participantes verificar sus aciertos y tener claridad sobre los documentos necesarios para reclamar un eventual premio.