Dorado Tarde, resultado del último sorteo del chance hoy, sábado 14 de marzo de 2026

El chance Dorado Tarde se ha consolidado como uno de los sorteos más consultados por los jugadores en Colombia. Su popularidad se debe a su atractivo plan de premios, las diferentes modalidades de apuesta y un sistema de pagos regulado que brinda confianza a quienes revisan diariamente los resultados con la esperanza de acertar el número ganador.



Número ganador del Dorado Tarde hoy, sábado 14 de marzo de 2026

El número ganador del chance Dorado Tarde de este sábado 14 de marzo de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas:

La quinta:

Modalidades de juego y plan de premios

Uno de los principales atractivos del Dorado Tarde es la variedad de modalidades de apuesta que ofrece a los participantes. Cada jugador puede elegir la opción que mejor se adapte a su estrategia, teniendo en cuenta que el valor del premio depende del monto apostado y del tipo de acierto obtenido.

Según el plan oficial de pagos, los premios se distribuyen de la siguiente manera por cada peso apostado:



4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado.

paga 4.500 veces lo apostado. 4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado.

paga 208 veces lo apostado. 3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado.

paga 400 veces lo apostado. 3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado.

paga 83 veces lo apostado. 2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.

paga 50 veces lo apostado. 1 cifra (uña): paga 5 veces lo apostado.

Cada modalidad presenta distintos niveles de dificultad y recompensa. Algunas apuestas ofrecen premios más altos, mientras que otras aumentan las probabilidades de acierto con pagos proporcionales al tipo de jugada.

Además, desde 2025 el sorteo incorporó una quinta balota o serie complementaria, una modalidad adicional que amplía las posibilidades de ganar y hace el juego más dinámico para quienes buscan más oportunidades dentro de una misma apuesta.



Cómo reclamar un premio del Dorado Tarde

El proceso para reclamar un premio del Dorado Tarde está diseñado para garantizar seguridad y transparencia en los pagos. De acuerdo con la empresa operadora Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos deben cobrarse en puntos autorizados.



Para recibir el dinero, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado y correctamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Cumplir con estas condiciones permite validar el premio y recibir el pago de manera segura.

Gracias a su plan de premios claro, la incorporación de nuevas modalidades de juego y un sistema de pagos regulado, el chance Dorado Tarde continúa siendo uno de los sorteos más populares del país y uno de los más consultados por quienes revisan diariamente los resultados del chance en Colombia.

