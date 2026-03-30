Dorado Tarde, resultado del último sorteo del chance hoy, lunes 30 de marzo de 2026

El chance Dorado Tarde se consolida como uno de los sorteos más consultados por los apostadores en Colombia. Su popularidad ha ido en aumento gracias a un plan de premios atractivo y a un sistema de juego flexible, que permite a los participantes elegir distintas formas de apostar según su presupuesto y nivel de riesgo.



Número ganador de Dorado Tarde hoy, lunes 30 de marzo de 2026

El número ganador del chance Dorado Tarde de este lunes 30 de marzo de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas:

La quinta:

Modalidades de juego y premios

Uno de los principales atractivos del Dorado Tarde es la variedad de modalidades de apuesta, cada una con diferentes probabilidades y niveles de ganancia. El valor del premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan.



Plan de premios por cada peso apostado:

4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado

4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado

3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado

3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado

2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado

1 cifra (uña): paga 5 veces lo apostado

Este esquema ofrece múltiples oportunidades de ganar, incluso cuando no se acierta el número completo, lo que lo convierte en una opción atractiva para distintos perfiles de jugadores.

Desde 2025, el sorteo incorporó la quinta balota, una alternativa adicional que amplía las probabilidades de acierto y aporta mayor dinamismo al juego, incrementando el interés entre los apostadores.



Cómo reclamar un premio

El proceso para reclamar premios del Dorado Tarde está diseñado para garantizar seguridad y transparencia. De acuerdo con la entidad operadora, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos deben reclamarse en puntos autorizados.



Requisitos principales:

Ser mayor de edad

Presentar el tiquete original en buen estado

Entregar fotocopia legible de la cédula de ciudadanía

El cumplimiento de estas condiciones permite validar la autenticidad del premio y asegurar que el pago se realice de manera correcta.