Dorado Tarde, resultado del último sorteo del chance hoy, martes 24 de marzo de 2026

El chance Dorado Tarde se ha consolidado como uno de los sorteos más consultados por los jugadores en Colombia. Su popularidad se debe a un amplio plan de premios, la variedad de modalidades de juego y un sistema de pagos regulado que ofrece confianza a quienes participan.



Número ganador del Dorado Tarde hoy, martes 24 de marzo de 2026

El número ganador del chance Dorado Tarde de este martes 24 de marzo de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas:

La quinta:

Modalidades de juego y plan de premios

Uno de los principales atractivos de este sorteo es la diversidad de opciones para apostar. Cada modalidad presenta distintos niveles de dificultad y premios, los cuales dependen tanto del valor apostado como del tipo de acierto.

De acuerdo con el plan de pagos oficial, por cada peso apostado se puede ganar:



4 cifras directo: 4.500 veces lo apostado.

4 cifras combinado: 208 veces lo apostado.

3 últimas cifras directo: 400 veces lo apostado.

3 últimas cifras combinado: 83 veces lo apostado.

2 últimas cifras (pata): 50 veces lo apostado.

1 cifra (uña): 5 veces lo apostado.

Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota o serie complementaria, lo que amplía las probabilidades de acierto y añade una nueva dinámica al juego.



Cómo reclamar un premio del Dorado Tarde

El proceso de reclamación de premios está diseñado para garantizar seguridad y transparencia. Según la entidad operadora, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos deben cobrarse en puntos autorizados.

Para hacer efectivo el pago, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado.

Entregar fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Cumplir con estas condiciones permite validar el premio y asegurar la entrega del dinero correspondiente.