Dorado Tarde, resultado del último sorteo del chance hoy, martes 31 de marzo de 2026

El chance Dorado Tarde continúa posicionándose como uno de los sorteos preferidos por los apostadores en Colombia. Su crecimiento en popularidad responde, en gran parte, a un plan de premios competitivo y a un sistema de juego flexible, que permite a los participantes adaptar sus apuestas según su presupuesto y nivel de riesgo.



Número ganador de Dorado Tarde hoy, martes 31 de marzo de 2026

El número ganador del chance Dorado Tarde de este martes 31 de marzo de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas:

La quinta:

Modalidades de juego y premios

Uno de los aspectos más llamativos del Dorado Tarde es la diversidad de modalidades de apuesta disponibles. Cada opción ofrece diferentes probabilidades de acierto y niveles de ganancia, dependiendo de la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan.

Plan de premios por cada peso apostado:



4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado

4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado

3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado

3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado

2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado

1 cifra (uña): paga 5 veces lo apostado

Este esquema amplía las posibilidades de obtener premios, incluso cuando no se acierta el número completo, lo que lo convierte en una alternativa atractiva para distintos tipos de jugadores.

Además, desde 2025 el sorteo incorporó la quinta balota, una opción adicional que aumenta las probabilidades de acierto y aporta mayor dinamismo al juego, fortaleciendo su atractivo en el mercado.



Cómo reclamar un premio

El proceso de reclamación de premios del Dorado Tarde está diseñado para garantizar transparencia y seguridad a los ganadores. Según la entidad operadora, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos deben cobrarse en puntos autorizados.

Requisitos principales:



Ser mayor de edad

Presentar el tiquete original en buen estado

Entregar fotocopia legible de la cédula de ciudadanía

El cumplimiento de estos requisitos permite validar la autenticidad del premio y asegurar que el pago se realice de forma adecuada.