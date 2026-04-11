Dorado Tarde, resultado del último sorteo del chance hoy, sábado 11 de abril de 2026

El chance Dorado Tarde sigue siendo uno de los sorteos favoritos de los apostadores en Colombia, gracias a su atractivo plan de premios y a la diversidad de modalidades que permiten personalizar las apuestas según el perfil de cada jugador.



Número ganador de Dorado Tarde hoy, sábado 11 de marzo de 2026

Para el sábado 11 de abril de 2026, el número ganador del Dorado Tarde fue el 9770 - 4. Como es habitual, se recomienda a los participantes verificar su tiquete con un vendedor autorizado para confirmar si obtuvieron algún premio.



Número ganador: 9770

Dos últimas cifras: 70

Tres últimas cifras: 770

La quinta: 4

Modalidades de juego y premios

El Dorado Tarde ofrece varias opciones de apuesta, cada una con distintas probabilidades y niveles de ganancia según la cantidad de cifras acertadas y su orden. El plan de premios por cada peso apostado es el siguiente:



Cuatro cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado.

Cuatro cifras combinado: paga 208 veces lo apostado.

Tres últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado.

Tres últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado.

Dos últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.

Una cifra (uña): paga 5 veces lo apostado.

Este sistema permite que los jugadores tengan oportunidades de ganar incluso sin acertar el número completo, lo que aumenta la emoción y la participación. Desde 2025, el sorteo incorporó la quinta balota,



Cómo reclamar un premio

El proceso de cobro del Dorado Tarde está diseñado para garantizar seguridad y transparencia. Los premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos deben reclamarse en puntos autorizados.

Los requisitos principales son:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado.

Entregar fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Cumplir con estas condiciones asegura la autenticidad del premio y permite que el pago se realice de manera correcta y confiable.