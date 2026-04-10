Dorado Tarde, resultado del último sorteo del chance hoy, viernes 10 de abril de 2026

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El chance Dorado Tarde se mantiene como uno de los sorteos más atractivos para los apostadores en Colombia, gracias a su amplio plan de premios y a la variedad de modalidades que ofrece.
Para este viernes 10 de abril de 2026, el número ganador del chance Dorado Tarde fue el en minutos. La organización felicitó a los ganadores y recomendó verificar el tiquete con un vendedor autorizado para confirmar si obtuvo premio.
El Dorado Tarde cuenta con distintas formas de apostar, cada una con probabilidades y premios diferentes. El monto a recibir depende de la cantidad de cifras acertadas y del tipo de jugada seleccionada.
De acuerdo con el plan de pagos oficial, por cada peso apostado se puede ganar:
Este sistema permite obtener premios incluso sin acertar el número completo, lo que aumenta las posibilidades de ganar. Además, desde 2025 el sorteo incorporó una quinta balota, una opción adicional que amplía las combinaciones y hace el juego más dinámico.
El proceso de cobro está diseñado para garantizar seguridad y transparencia. En el caso de premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos, los ganadores deben acudir a puntos autorizados.
Para reclamar el dinero, es necesario cumplir con estos requisitos:
Cumplir con estas condiciones permite validar el premio y asegurar un pago correcto. Gracias a su estructura de premios, múltiples modalidades y reglas claras, el Dorado Tarde continúa consolidándose como uno de los sorteos más consultados por los jugadores en Colombia.