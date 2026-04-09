Dorado Tarde, resultado del último sorteo del chance hoy, jueves 9 de abril de 2026

El chance Dorado Tarde se mantiene como uno de los sorteos más atractivos para los apostadores en Colombia, gracias a su amplio plan de premios y a la variedad de modalidades que ofrece. Este juego permite ajustar la apuesta según el nivel de riesgo y las expectativas de ganancia, lo que lo convierte en una opción frecuente para quienes consultan resultados a diario.



Resultado del Dorado Tarde hoy, jueves 9 de abril de 2026

Para este jueves 9 de abril de 2026, el número ganador del chance Dorado Tarde fue el en minutos. La organización felicitó a los ganadores y recomendó verificar el tiquete con un vendedor autorizado para confirmar si obtuvo premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego y cuánto paga

El Dorado Tarde cuenta con distintas formas de apostar, cada una con probabilidades y premios diferentes. El monto a recibir depende de la cantidad de cifras acertadas y del tipo de jugada seleccionada.

De acuerdo con el plan de pagos oficial, por cada peso apostado se puede ganar:



4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado

paga 4.500 veces lo apostado 4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado

paga 208 veces lo apostado 3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado

paga 400 veces lo apostado 3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado

paga 83 veces lo apostado 2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado

paga 50 veces lo apostado 1 cifra (uña): paga 5 veces lo apostado

Este sistema permite obtener premios incluso sin acertar el número completo, lo que aumenta las posibilidades de ganar. Además, desde 2025 el sorteo incorporó una quinta balota, una opción adicional que amplía las combinaciones y hace el juego más dinámico.



Cómo reclamar un premio del Dorado Tarde

El proceso de cobro está diseñado para garantizar seguridad y transparencia. En el caso de premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos, los ganadores deben acudir a puntos autorizados.

Para reclamar el dinero, es necesario cumplir con estos requisitos:



Ser mayor de edad

Presentar el tiquete original en buen estado

Entregar fotocopia legible de la cédula de ciudadanía

Cumplir con estas condiciones permite validar el premio y asegurar un pago correcto. Gracias a su estructura de premios, múltiples modalidades y reglas claras, el Dorado Tarde continúa consolidándose como uno de los sorteos más consultados por los jugadores en Colombia.