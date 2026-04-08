Dorado Tarde, resultado del último sorteo del chance hoy, miércoles 8 de abril de 2026

El Chance Dorado Tarde continúa posicionándose como una de las opciones preferidas por los apostadores en Colombia, gracias a su atractivo plan de premios y a la diversidad de modalidades de juego que ofrece. Este sorteo permite a los participantes elegir diferentes formas de apostar, adaptándose tanto a quienes buscan menores riesgos como a quienes apuntan a ganancias más altas.



Número ganador de Dorado Tarde hoy, miércoles 8 de marzo de 2026

Para el miércoles 8 de abril de 2026, el número ganador del Dorado Tarde fue el (en minutos). Como es habitual, se recomienda a los participantes verificar su tiquete con un vendedor autorizado para confirmar si obtuvieron algún premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego y premios

El Dorado Tarde dispone de varias alternativas de apuesta, cada una con probabilidades y premios distintos según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que se jueguen. Por cada peso apostado, el esquema de pagos se mantiene así:



Cuatro cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado.

Cuatro cifras combinado: paga 208 veces lo apostado.

Tres últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado.

Tres últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado.

Dos últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.

Una cifra (uña): paga 5 veces lo apostado.

Este sistema permite que los jugadores tengan más oportunidades de obtener premios, incluso sin acertar el número completo, lo que ha contribuido a mantener el interés en el sorteo. Además, desde 2025 se incorporó una quinta balota, ampliando las opciones dentro del juego.



Cómo reclamar un premio

El cobro de premios del Dorado Tarde se rige por protocolos que buscan garantizar seguridad y transparencia. Para montos iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos, los ganadores deben dirigirse a puntos autorizados para hacer efectivo el pago.

Entre los requisitos establecidos se encuentran:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

El cumplimiento de estas condiciones es clave para validar la autenticidad del premio y asegurar que el proceso de pago se realice sin contratiempos.