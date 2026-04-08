Dorado Tarde, resultado del último sorteo del chance hoy, miércoles 8 de abril de 2026

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El Chance Dorado Tarde continúa posicionándose como una de las opciones preferidas por los apostadores en Colombia, gracias a su atractivo plan de premios y a la diversidad de modalidades de juego que ofrece. Este sorteo permite a los participantes elegir diferentes formas de apostar, adaptándose tanto a quienes buscan menores riesgos como a quienes apuntan a ganancias más altas.
Para el miércoles 8 de abril de 2026, el número ganador del Dorado Tarde fue el (en minutos). Como es habitual, se recomienda a los participantes verificar su tiquete con un vendedor autorizado para confirmar si obtuvieron algún premio.
El Dorado Tarde dispone de varias alternativas de apuesta, cada una con probabilidades y premios distintos según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que se jueguen. Por cada peso apostado, el esquema de pagos se mantiene así:
Este sistema permite que los jugadores tengan más oportunidades de obtener premios, incluso sin acertar el número completo, lo que ha contribuido a mantener el interés en el sorteo. Además, desde 2025 se incorporó una quinta balota, ampliando las opciones dentro del juego.
El cobro de premios del Dorado Tarde se rige por protocolos que buscan garantizar seguridad y transparencia. Para montos iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos, los ganadores deben dirigirse a puntos autorizados para hacer efectivo el pago.
Entre los requisitos establecidos se encuentran:
El cumplimiento de estas condiciones es clave para validar la autenticidad del premio y asegurar que el proceso de pago se realice sin contratiempos.