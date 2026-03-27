Dorado Tarde, resultado del último sorteo del chance hoy, viernes 27 de marzo de 2026

El chance Dorado Tarde continúa consolidándose como uno de los sorteos más consultados por los apostadores en Colombia. Su popularidad responde a un esquema de premios atractivo y a un sistema de juego que ofrece múltiples alternativas, permitiendo a los participantes elegir según su nivel de riesgo y el monto que desean invertir.



Número ganador del Dorado Tarde hoy, viernes 27 de marzo de 2026

El número ganador del chance Dorado Tarde de este viernes 27 de marzo de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas:

La quinta:

Modalidades de juego y plan de premios

Uno de los principales atractivos del Dorado Tarde es la variedad de modalidades de apuesta disponibles. Cada opción presenta diferentes probabilidades de acierto, lo que influye directamente en el valor del premio.

De acuerdo con el plan oficial, por cada peso apostado se puede ganar:



4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado

paga 4.500 veces lo apostado 4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado

paga 208 veces lo apostado 3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado

paga 400 veces lo apostado 3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado

paga 83 veces lo apostado 2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado

paga 50 veces lo apostado 1 cifra (uña): paga 5 veces lo apostado

Este sistema permite que los jugadores tengan distintas oportunidades de ganar, incluso si no aciertan el número completo.

Además, desde 2025 el sorteo incorporó una quinta balota o serie complementaria, una modalidad adicional que amplía las probabilidades de acierto y añade mayor dinamismo al juego, generando más interés entre los apostadores frecuentes.



Cómo reclamar un premio del Dorado Tarde

El proceso de reclamación de premios está diseñado para garantizar seguridad y transparencia. Según la entidad operadora, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos deben cobrarse en puntos autorizados.



Para hacer efectivo el pago, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad

Presentar el tiquete original en buen estado

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía

Cumplir con estas condiciones permite validar la autenticidad del premio y asegurar que el dinero sea entregado de manera correcta.