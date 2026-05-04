Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy lunes 4 de mayo de 2026

Dorado Tarde es uno de los juegos de chance que se puede apostar en gran parte del territorio colombiano, en ciudades y municipios donde operan puntos de venta autorizados. Cada día, miles de personas siguen este sorteo con la expectativa de acertar las cifras ganadoras.



Número ganador de Dorado Tarde

El número ganador del chance Dorado Tarde de este lunes 4 de mayo de 2026 es el xxxx. Los apostadores deben verificar cuidadosamente su tiquete con el vendedor autorizado.

Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde 2025, los jugadores también pueden incluir una “quinta balota” o “número adicional”, que puede aumentar las ganancias cuando coincide simultáneamente con otras cifras apostadas.



A qué hora juega Dorado Tarde

El sorteo de Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m. El resultado puede consultarse minutos después del sorteo a través de los canales oficiales.

Domingos y festivos no juega.



Los premios dependen de la cantidad de números acertados y de la modalidad elegida. Por cada peso apostado, Dorado Tarde paga así:

4 cifras directas: 4.500 veces lo apostado.

4 cifras combinadas: 208 veces lo apostado.

3 últimas cifras directas: 400 veces lo apostado.

3 últimas cifras combinadas: 83 veces lo apostado.

2 últimas cifras directas o pata: 50 veces lo apostado.

Última cifra directa o uña: 5 veces lo apostado.

Qué se necesita para reclamar un premio

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De acuerdo con Paga Todo, desde el 1 de febrero de 2015 los premios iguales o superiores a $100.000 se pagan en sus puntos autorizados, siempre que el ganador cumpla con estos requisitos:

Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original, debidamente diligenciado con todos los datos requeridos en el respaldo.

Presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía, que es el único documento autorizado para reclamar el premio.

Se recomienda revisar con atención el estado del tiquete, ya que cualquier enmendadura o falta de información puede afectar el proceso de pago.