Dorado Tarde, resultado del último sorteo hoy martes 19 de mayo de 2026

El chance Dorado Tarde se mantiene como uno de los sorteos más populares entre los apostadores en Colombia, gracias a su amplia cobertura en ciudades y municipios del país a través de puntos de venta autorizados. Su frecuencia de juego y las diferentes modalidades de premio lo convierten en una de las opciones preferidas por quienes buscan probar suerte diariamente.



Resultado del Dorado Tarde hoy, martes 19 de mayo de 2026

El número ganador del chance Dorado Tarde de este martes 19 de mayo de 2026 fue el XXXX y la quinta balota correspondió al número X. Los organizadores felicitaron a los ganadores e invitaron a los jugadores a verificar su tiquete con vendedores autorizados para confirmar cualquier premio.

Número ganador del Dorado Tarde



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Plan de premios del Dorado Tarde: cuánto paga

Uno de los aspectos más atractivos del Dorado Tarde es su sistema de pagos, el cual ofrece premios según la modalidad de apuesta y la cantidad de cifras acertadas. Por cada peso apostado, los pagos funcionan así:



4 cifras directo : paga 4.500 veces lo apostado

: paga 4.500 veces lo apostado 4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado

paga 208 veces lo apostado 3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado

paga 400 veces lo apostado 3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado

paga 83 veces lo apostado 2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado

paga 50 veces lo apostado 1 cifra (uña): paga 5 veces lo apostado

Este esquema permite obtener ganancias incluso con aciertos parciales, aumentando las oportunidades de premio para los participantes.



¿A qué hora juega el Dorado Tarde?

El sorteo del Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado y sus resultados oficiales pueden consultarse después de las 3:30 p. m. Los domingos y días festivos no se lleva a cabo el sorteo.

Minutos después de cada jornada, los resultados son publicados en canales autorizados y puntos oficiales de venta, facilitando una consulta rápida y segura para los jugadores.

Requisitos para reclamar premios del Dorado Tarde

Para reclamar premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos, los ganadores deben cumplir con algunos requisitos establecidos para garantizar un proceso seguro y transparente:



Ser mayor de edad

Presentar el tiquete original en buen estado y debidamente diligenciado

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía

Cumplir con estas condiciones permite validar la autenticidad del premio y agilizar el proceso de pago.

Con sorteos frecuentes, una mecánica sencilla y un atractivo plan de premios, el Dorado Tarde continúa consolidándose como una de las alternativas favoritas entre los jugadores de chance en Colombia.