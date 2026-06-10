Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy miércoles 10 de junio de 2026

Dorado Tarde es uno de los sorteos de chance más populares en Colombia y puede jugarse en gran parte del territorio nacional a través de los puntos de venta autorizados. Cada día, miles de personas siguen sus resultados con la expectativa de acertar las cifras ganadoras y obtener importantes premios.

Este es el número ganador de Dorado Tarde para hoy miércoles 10 de junio de 2026

El número ganador del chance Dorado Tarde de este martes 9 de junio de 2026 es el xxxx. Felicitaciones a todos los ganadores de esta jornada. Se recomienda verificar cuidadosamente el resultado y confirmar la validez del tiquete en los canales autorizados.

Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x



Desde 2025, los apostadores tienen la posibilidad de incluir una quinta balota o número adicional en sus apuestas. Esta modalidad puede aumentar las ganancias cuando se acierta simultáneamente con otras cifras del resultado oficial.

Los premios de Dorado Tarde varían según la modalidad elegida. Por cada peso apostado, los pagos son los siguientes:



Cuatro cifras directas: 4.500 veces el valor apostado.

Cuatro cifras combinadas: 208 veces el valor apostado.

Tres últimas cifras directas: 400 veces el valor apostado.

Tres últimas cifras combinadas: 83 veces el valor apostado.

Dos últimas cifras directas o pata: 50 veces el valor apostado.

Última cifra directa o uña: 5 veces el valor apostado.

Este juego ofrece diferentes modalidades de apuesta, por lo que el valor de los premios depende de la cantidad de cifras acertadas y de la forma en que se realiza la jugada.

A qué hora juega Dorado Tarde.

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El sorteo de Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 de la tarde. Los resultados oficiales pueden consultarse una vez finaliza el sorteo. Los domingos y días festivos este juego no realiza sorteos.

¿Qué necesita para reclamar un premio?

Paga Todo informó que los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse en los puntos autorizados, siempre que el ganador cumpla con los requisitos establecidos para el proceso de validación. Para realizar el cobro es necesario:

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Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original debidamente diligenciado con todos los datos requeridos en la parte posterior.

Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía del ganador, único documento autorizado para este trámite.

Es recomendable conservar el tiquete en buen estado y verificar que toda la información esté correctamente diligenciada para evitar inconvenientes al momento de reclamar el premio.