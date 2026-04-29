Dorado Tarde, resultado del último sorteo hoy, miércoles 29 de abril de 2026

El Dorado Tarde se consolida como uno de los juegos de chance más populares del país, con presencia en gran parte del territorio nacional a través de puntos de venta autorizados.



Número ganador de Dorado Tarde hoy, miércoles 29 de abril

El número ganador del chance Dorado Tarde de este miércoles 29 de abril de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a quienes acertaron! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

A qué hora juega Dorado Tarde

El sorteo de El Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m., y sus resultados suelen conocerse pocos minutos después de finalizado. Es importante tener en cuenta que este juego no opera los domingos ni los días festivos.



Plan de premios de El Dorado Tarde

Los premios del juego varían según el tipo de apuesta y la cantidad de cifras acertadas. Por cada peso apostado, los pagos están definidos de la siguiente manera:



4 cifras (directa): 4.500 veces lo apostado.

4 cifras (combinada): 208 veces lo apostado.

3 últimas cifras (directa): 400 veces lo apostado.

3 últimas cifras (combinada): 83 veces lo apostado.

2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces lo apostado.

Última cifra (directa o “uña”): 5 veces lo apostado.

¿Qué necesita para reclamar un premio?

Para reclamar un premio, especialmente cuando es igual o superior a $100.000, los ganadores deben cumplir con los requisitos establecidos por la empresa operadora. Entre las condiciones principales están:

Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original correctamente diligenciado.

Entregar fotocopia de la cédula de ciudadanía.

El proceso debe realizarse en puntos autorizados, donde se verifica la autenticidad del tiquete y se gestiona el pago correspondiente. Según los operadores del juego, “es fundamental que el apostador conserve su tiquete en buen estado, ya que este es el único soporte válido para el cobro del premio”.