Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy sábado 2 de mayo de 2026

El chance Dorado Tarde continúa siendo uno de los sorteos más jugados en Colombia, con presencia en la mayoría de ciudades y municipios a través de puntos de venta autorizados.



Resultado del Dorado Tarde hoy, sábado 2 de mayo de 2026

El número ganador del chance Dorado Tarde de este sábado 2 de mayo de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Plan de premios: cuánto paga el Dorado Tarde

Uno de los principales atractivos de este sorteo es su esquema de pagos, que varía según la modalidad de apuesta y la cantidad de cifras acertadas. Por cada peso apostado, los premios funcionan de la siguiente manera:



4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado

paga 4.500 veces lo apostado 4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado

paga 208 veces lo apostado 3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado

paga 400 veces lo apostado 3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado

paga 83 veces lo apostado 2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado

paga 50 veces lo apostado 1 cifra (uña): paga 5 veces lo apostado

Este sistema permite obtener ganancias incluso con aciertos parciales, ampliando las probabilidades de ganar.



¿A qué hora juega el Dorado Tarde?

El sorteo del Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado y sus resultados pueden consultarse después de las 3:30 p. m.. Los domingos y días festivos no hay sorteo. Minutos después de cada jornada, los resultados oficiales se publican en canales autorizados y puntos de venta, lo que facilita una verificación rápida.



Requisitos para reclamar premios del Dorado Tarde

El cobro de premios está regulado para garantizar un proceso seguro y transparente. En el caso de premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad

Presentar el tiquete original en buen estado y debidamente diligenciado

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía

Cumplir con estas condiciones permite validar la autenticidad del premio y asegurar un pago ágil.

Con un esquema de premios claro, sorteos frecuentes y fácil acceso en todo el país, el Dorado Tarde se mantiene como una de las alternativas preferidas por los apostadores en Colombia.