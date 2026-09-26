Dorado Tarde, resultado del último sorteo hoy sábado 26 de septiembre de 2026

El Dorado Tarde es uno de los chances más consultados en Colombia y cuenta con presencia especialmente en Bogotá y Cundinamarca. Su sorteo permite participar mediante diferentes modalidades de apuesta.

Resultado del Dorado Tarde hoy, sábado 26 de septiembre de 2026

El número ganador del chance Dorado Tarde de este sábado 26 de septiembre de 2026 es el 8424 - 9 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: 8424

Dos últimas cifras: 24

Tres últimas cifras: 424

La quinta: 9

¿A qué hora juega el Dorado Tarde?

El Dorado Tarde realiza sus sorteos de lunes a sábado a las 3:30 p. m. Los domingos y días festivos no se realiza el sorteo.

Los resultados son publicados posteriormente mediante los canales autorizados y puntos de venta, donde los jugadores pueden verificar sus tiquetes.

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Plan de premios del Dorado Tarde

El plan de premios establece los siguientes pagos por cada peso apostado:



4 cifras directo: 4.500 veces lo apostado.

4.500 veces lo apostado. 4 cifras combinado: 208 veces lo apostado.

208 veces lo apostado. 3 últimas cifras directo: 400 veces lo apostado.

400 veces lo apostado. 3 últimas cifras combinado: 83 veces lo apostado.

83 veces lo apostado. 2 últimas cifras o pata: 50 veces lo apostado.

50 veces lo apostado. 1 cifra o uña: 5 veces lo apostado.

Requisitos para reclamar un premio

Para premios iguales o superiores a $100.000, el ganador debe cumplir con los requisitos establecidos para realizar el cobro:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado y correctamente diligenciado.

Entregar una copia legible de la cédula.

Es importante verificar que el tiquete esté en buenas condiciones, pues cualquier alteración, corrección o irregularidad podría dificultar el proceso de pago del premio. El Dorado Tarde mantiene una presencia importante en Bogotá y Cundinamarca y ofrece diferentes alternativas para participar en sus sorteos.