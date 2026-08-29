Dorado Tarde, resultado del último sorteo hoy sábado 29 de agosto de 2026

El Dorado Tarde continúa entre los chances más consultados por los jugadores en Colombia. Cada jornada, quienes participan en este sorteo están atentos a la publicación de las cifras oficiales para comprobar si su tiquete resultó ganador.

Resultado del Dorado Tarde hoy, sábado 29 de agosto de 2026

El número ganador del chance Dorado Tarde de este sábado 29 de agosto de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)

Para validar una apuesta, se recomienda comparar el tiquete con las cifras publicadas mediante canales autorizados y conservarlo en buen estado.



¿A qué hora juega el Dorado Tarde?

El sorteo del Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m.. Los resultados oficiales se conocen pocos minutos después de cada jornada y pueden consultarse en canales autorizados y puntos de venta. Los domingos y días festivos no se realiza el sorteo.

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Plan de premios del Dorado Tarde

El juego contempla diferentes alternativas de premio según la modalidad escogida y la cantidad de cifras que coincidan con el resultado oficial. Por cada peso apostado, el plan establece:



4 cifras directas: paga 4.500 veces lo apostado.

paga 4.500 veces lo apostado. 4 cifras combinadas: paga 208 veces lo apostado.

paga 208 veces lo apostado. 3 últimas cifras directas: paga 400 veces lo apostado.

paga 400 veces lo apostado. 3 últimas cifras combinadas: paga 83 veces lo apostado.

paga 83 veces lo apostado. 2 últimas cifras o pata: paga 50 veces lo apostado.

paga 50 veces lo apostado. 1 cifra o uña: paga 5 veces lo apostado.

Requisitos para reclamar un premio

Los ganadores deben cumplir con los requisitos establecidos para solicitar el pago correspondiente, especialmente cuando el premio es igual o superior a $100.000 pesos colombianos.



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado y debidamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

También es importante comprobar que el tiquete no tenga alteraciones, tachones o enmendaduras que puedan dificultar su validación y el posterior pago. El Dorado Tarde, con sorteos de lunes a sábado y diferentes modalidades de apuesta, continúa haciendo parte de los chances más consultados por los jugadores en Colombia.