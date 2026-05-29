Dorado Tarde, resultado del último sorteo hoy viernes 29 de mayo de 2026

El chance Dorado Tarde continúa posicionándose como uno de los sorteos más reconocidos y consultados en Colombia, especialmente por los jugadores que diariamente siguen los resultados oficiales con la esperanza de acertar las cifras ganadoras.

Resultado del Dorado Tarde hoy, viernes 29 de mayo de 2026

El resultado oficial del chance Dorado Tarde, sorteo de Bogotá y cobertura nacional, para este viernes 29 de mayo de 2026 dejó como ganador el número 5892 - 7.



Número ganador: 5892

Dos últimas cifras: 92

Tres últimas cifras: 892

La quinta: 7



¿A qué hora juega el Dorado Tarde?

El sorteo del Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a partir de las 3:30 p. m. Minutos después de finalizar el juego, los resultados oficiales son publicados en plataformas autorizadas y establecimientos oficiales de venta.

Cabe recordar que los domingos y festivos no se realiza sorteo.

¿Cuánto paga el Dorado Tarde?

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Uno de los principales atractivos de este chance es su sistema de premios, ya que ofrece pagos tanto por aciertos exactos como por coincidencias parciales.

Plan de premios



4 cifras directas: paga 4.500 veces lo apostado.

paga 4.500 veces lo apostado. 4 cifras combinadas: paga 208 veces lo apostado.

paga 208 veces lo apostado. 3 últimas cifras directas: paga 400 veces lo apostado.

paga 400 veces lo apostado. 3 últimas cifras combinadas: paga 83 veces lo apostado.

paga 83 veces lo apostado. 2 últimas cifras o pata: paga 50 veces lo apostado.

paga 50 veces lo apostado. 1 cifra o uña: paga 5 veces lo apostado.

Este esquema permite ampliar las posibilidades de ganar y mantiene el interés de miles de jugadores en cada jornada.

Requisitos para reclamar premios

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Las personas que obtengan premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos deberán cumplir con algunos requisitos establecidos por la entidad operadora.

Documentación necesaria



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado y correctamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Asimismo, las autoridades recomiendan revisar cuidadosamente el estado del tiquete, ya que cualquier tachón, enmendadura o alteración podría afectar el proceso de pago del premio.

Con sorteos frecuentes, distintas modalidades de apuesta y múltiples opciones de premio, el Dorado Tarde continúa consolidándose como uno de los chances más consultados por los colombianos.