Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy Jueves 28 de mayo de 2026

El chance Dorado Tarde sigue siendo uno de los sorteos más jugados en Colombia debido a su amplia cobertura y a la rapidez con la que los apostadores pueden conocer los resultados oficiales. Día tras día, miles de personas consultan las cifras ganadoras con la ilusión de acertar el número y llevarse alguno de los premios disponibles.

Sus distintas modalidades de apuesta y el atractivo esquema de pagos han permitido que este chance continúe entre los preferidos por los aficionados a los juegos de azar en el país.

Resultado del Dorado Tarde hoy, jueves 28 de mayo de 2026

El resultado oficial del chance Dorado Tarde, uno de los sorteos más populares de Bogotá y de cobertura nacional, para este jueves 28 de mayo de 2026 dejó como ganador el número (en minutos). Los apostadores podrán revisar su tiquete en puntos autorizados o con vendedores oficiales para confirmar si obtuvieron algún premio.



Resultado completo del sorteo



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)

La entidad operadora recomendó validar las cifras únicamente en canales oficiales y conservar el boleto en buen estado para evitar inconvenientes durante cualquier proceso de reclamación.

¿A qué hora juega el Dorado Tarde?

El sorteo del Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a partir de las 3:30 p. m. Minutos después de finalizar el juego, los resultados oficiales son publicados en plataformas autorizadas y establecimientos oficiales de venta.

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Es importante recordar que los domingos y festivos no se realizan sorteos.

¿Cuánto paga el Dorado Tarde?

El plan de premios de este chance es uno de sus principales atractivos, ya que permite ganar dinero tanto por aciertos exactos como por coincidencias parciales.

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Premios por cada peso apostado



4 cifras directas: paga 4.500 veces lo apostado.

paga 4.500 veces lo apostado. 4 cifras combinadas: paga 208 veces lo apostado.

paga 208 veces lo apostado. 3 últimas cifras directas: paga 400 veces lo apostado.

paga 400 veces lo apostado. 3 últimas cifras combinadas: paga 83 veces lo apostado.

paga 83 veces lo apostado. 2 últimas cifras o pata: paga 50 veces lo apostado.

paga 50 veces lo apostado. 1 cifra o uña: paga 5 veces lo apostado.

Este sistema ofrece más oportunidades de ganar y mantiene el interés de miles de jugadores en cada jornada.

Requisitos para reclamar premios del Dorado Tarde

Quienes resulten ganadores de premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos deberán cumplir con algunos requisitos establecidos por la organización operadora.

Documentos requeridos



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado y correctamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Además, se recomienda revisar cuidadosamente el estado del boleto, ya que cualquier tachón, enmendadura o alteración podría afectar el proceso de pago del premio.

Con sorteos frecuentes, múltiples modalidades de apuesta y diferentes opciones de premio, el Dorado Tarde continúa posicionándose como uno de los chances más consultados por los colombianos.