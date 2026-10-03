Estas son las mejores aerolíneas del mundo en 2026: Travesía Blu del 3 de octubre de 2026

Este sábado, 3 de octubre de 2026, Travesía Blu analizó el ranking de aerolíneas 2026, la reactivación turística de Caldas tras el sismo y proyectos ambientales en Cundinamarca. Se exploraron los atractivos de Caldas, la gastronomía en Nocaima y el reciclaje 3D en Tenjo, acompañados de debates de viaje, estrenos de cine y paisajes sonoros de Islandia.



¿Pedir descuento al viajar es cultura o pagar menos de lo justo? Se concluyó que el regateo es una costumbre arraigada en Colombia y en mercados de Tailandia o Egipto, aunque desvaloriza el trabajo artesanal. Se resaltó que pedir "rebaja" es cotidiano e incluso en Bogotá hay tours para enseñar a regatear.

Se concluyó que el regateo es una costumbre arraigada en Colombia y en mercados de Tailandia o Egipto, aunque desvaloriza el trabajo artesanal. Se resaltó que pedir "rebaja" es cotidiano e incluso en Bogotá hay tours para enseñar a regatear. Tema central: Manuel Andrés Camargo ("Chemas") analizó los premios Skytrax 2026. Singapore Airlines obtuvo el primer lugar mundial, reflejando el dominio de las aerolíneas asiáticas por sus inversiones en confort y tecnología. Ninguna compañía estadounidense ingresó al top 10, mientras que el grupo LATAM encabezó el ranking regional de Sudamérica.

Manuel Andrés Camargo ("Chemas") analizó los premios Skytrax 2026. Singapore Airlines obtuvo el primer lugar mundial, reflejando el dominio de las aerolíneas asiáticas por sus inversiones en confort y tecnología. Ninguna compañía estadounidense ingresó al top 10, mientras que el grupo LATAM encabezó el ranking regional de Sudamérica. El 'Recomendado': Juanita Espeleta Noreña, Secretaria de Desarrollo de Caldas, presentó el plan de reactivación tras el sismo del 10 de agosto. Confirmó que hoteles y vías funcionan con normalidad e invitó a no cancelar viajes. Promovió la marca "Caldas es natural", el aviturismo, pueblos patrimonio como Salamina y Aguadas, y 13 ferias comerciales.

Juanita Espeleta Noreña, Secretaria de Desarrollo de Caldas, presentó el plan de reactivación tras el sismo del 10 de agosto. Confirmó que hoteles y vías funcionan con normalidad e invitó a no cancelar viajes. Promovió la marca "Caldas es natural", el aviturismo, pueblos patrimonio como Salamina y Aguadas, y 13 ferias comerciales. El mundo a la carta: Se presentó la propuesta de SXA Room en Nocaima (Cundinamarca), villas de lujo enfocadas en la caña de azúcar. Se destacó la labor de jóvenes locales capacitados que elaboran preparaciones de autor como salmón en salsa marinera y tomahawk, integrando ingredientes del cultivo regional y el dulce de caña.

Se presentó la propuesta de SXA Room en Nocaima (Cundinamarca), villas de lujo enfocadas en la caña de azúcar. Se destacó la labor de jóvenes locales capacitados que elaboran preparaciones de autor como salmón en salsa marinera y tomahawk, integrando ingredientes del cultivo regional y el dulce de caña. En 'Cinema travel': Luis Carlos Rueda reseñó la película de aventura 'Vértigo 2', ambientada en las montañas de Tailandia. Asimismo, presentó la cinta colombiana de supervivencia 'Pacífico', grabada en la isla de Malpelo entre corrientes marinas reales y tiburones.

Luis Carlos Rueda reseñó la película de aventura 'Vértigo 2', ambientada en las montañas de Tailandia. Asimismo, presentó la cinta colombiana de supervivencia 'Pacífico', grabada en la isla de Malpelo entre corrientes marinas reales y tiburones. En 'Ecosistemas Blu': Elizabeth Malaver expuso su emprendimiento NovaFilm 3D en Tenjo (Cundinamarca), un Negocio Verde certificado por la CAR. Explicó cómo transforman botellas de plástico PET en filamento 3D para fabricar accesorios, souvenirs y regalos corporativos, evitando que 250 kg de desechos terminen en el relleno de Mondoñedo.

Elizabeth Malaver expuso su emprendimiento NovaFilm 3D en Tenjo (Cundinamarca), un Negocio Verde certificado por la CAR. Explicó cómo transforman botellas de plástico PET en filamento 3D para fabricar accesorios, souvenirs y regalos corporativos, evitando que 250 kg de desechos terminen en el relleno de Mondoñedo. En 'Paisaje sonoro': Se compartió un recorrido auditivo grabado en Reikiavik, capital de Islandia. Los oyentes se transportaron a un entorno invernal frente a un lago helado, donde escucharon el particular graznido de los cisnes que se acercan a la orilla buscando alimento en zonas geotérmicamente controladas.

Escuche el programa completo acá: