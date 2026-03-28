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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Extra de Colombia hoy: resultados del último sorteo de este 28 de marzo de 2026

Extra de Colombia hoy: resultados del último sorteo de este 28 de marzo de 2026

El sorteo extraordinario del Extra de Colombia jugado el sábado 28 de marzo de 2026 dejó un nuevo ganador del premio mayor de $15.000 millones. Estos son todos los resultados oficiales del sorteo.

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