Gran Sorteo Dorado de Lotería de Bogotá: resultados de hoy sábado 16 de mayo de 2026

Este sábado, 16 de mayo, se llevó a cabo el Gran Sorteo Dorado de la Lotería de Bogotá, que entregarán como premio mayor 18.000 millones de pesos. El número que cayó en el premio mayor fue el XXXX de la serie XXX.

Resultados del Gran Sorteo Dorado de Lotería de Bogotá - 16 de mayo

Requisitos para reclamar premios

Para aquellos ganadores de premios iguales o inferiores a $1.000.000, el proceso de reclamación debe realizarse en un plazo máximo de tres meses posteriores al sorteo. Es necesario presentar:

