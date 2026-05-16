En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Selección Colombia
Iván Cepeda
Clan del Golfo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Gran Sorteo Dorado de Lotería de Bogotá: resultados de hoy sábado 16 de mayo de 2026

Gran Sorteo Dorado de Lotería de Bogotá: resultados de hoy sábado 16 de mayo de 2026

Revise si fue el ganador del Gran Sorteo Dorado de la Lotería de Bogotá que este sábado, 16 de mayo, ofrece un premio mayo de $18.000 millones.

Gran sorteo Dorado.jpg
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de may, 2026

Este sábado, 16 de mayo, se llevó a cabo el Gran Sorteo Dorado de la Lotería de Bogotá, que entregarán como premio mayor 18.000 millones de pesos. El número que cayó en el premio mayor fue el XXXX de la serie XXX.

Resultados del Gran Sorteo Dorado de Lotería de Bogotá - 16 de mayo

Requisitos para reclamar premios

Para aquellos ganadores de premios iguales o inferiores a $1.000.000, el proceso de reclamación debe realizarse en un plazo máximo de tres meses posteriores al sorteo. Es necesario presentar:

  • El billete o colilla con respaldo diligenciado.
  • Copia del documento de identidad.
  • Formato de identificación de ganadores firmado con huella digital.
  • Certificación bancaria y autorización para consignación.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Lotería de Bogotá

Publicidad

Publicidad

Publicidad