Gran Sorteo Dorado de Lotería de Bogotá: resultados de hoy sábado 16 de mayo de 2026

Actualizado: 16 de may, 2026
Este sábado, 16 de mayo, se llevó a cabo el Gran Sorteo Dorado de la Lotería de Bogotá, que entregarán como premio mayor 18.000 millones de pesos. El número que cayó en el premio mayor fue el XXXX de la serie XXX.
Resultados del Gran Sorteo Dorado de Lotería de Bogotá - 16 de mayo
Requisitos para reclamar premios
Para aquellos ganadores de premios iguales o inferiores a $1.000.000, el proceso de reclamación debe realizarse en un plazo máximo de tres meses posteriores al sorteo. Es necesario presentar:
- El billete o colilla con respaldo diligenciado.
- Copia del documento de identidad.
- Formato de identificación de ganadores firmado con huella digital.
- Certificación bancaria y autorización para consignación.