Lotería de Bogotá, resultados del último sorteo hoy jueves 14 de mayo de 2026

La Lotería de Bogotá volvió a captar la atención de miles de jugadores en el país con el sorteo 2846, realizado en la noche del jueves 14 de mayo de 2026. En esta ocasión, el premio mayor quedó en manos del número XXXX de la serie XXX, combinación que convirtió a un nuevo apostador en el gran ganador de la jornada.



Resultados de premios secos de la Lotería de Bogotá

Además del premio mayor, el tradicional sorteo capitalino entregó una amplia lista de premios secos, una de las características que mantiene a la lotería entre las más populares de Colombia gracias a las múltiples oportunidades de ganar.



Recomendaciones para reclamar premios

Los resultados corresponden exclusivamente al sorteo 2846 realizado el 14 de mayo de 2026. Para reclamar cualquier premio, es indispensable verificar cuidadosamente que tanto el número como la serie coincidan exactamente con los registrados en el billete original.

Además, se recomienda consultar únicamente los canales oficiales de la Lotería de Bogotá antes de iniciar cualquier trámite de cobro, con el fin de validar la información y evitar inconvenientes durante el proceso de reclamación.