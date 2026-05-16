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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería Boyacá, resultados del último sorteo hoy sábado 16 de mayo de 2026

Lotería Boyacá, resultados del último sorteo hoy sábado 16 de mayo de 2026

La Lotería de Boyacá realizó el sorteo 4624 este sábado 16 de mayo de 2026, con un premio mayor de $16.000 millones. Consulte los resultados completos.

Lotería de Boyacá
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de may, 2026

La Lotería de Boyacá realizó el sábado 16 de mayo de 2026 el sorteo número 4624, uno de los más esperados por miles de jugadores en Colombia debido a su premio mayor de $16.000 millones. El número ganador del premio principal fue el XXXX de la serie XXX, combinación que se convirtió en la más buscada de la jornada.

Resultados completos de los premios secos de la Lotería de Boyacá

Lanzamiento adicional de la Lotería de Boyacá

En este sorteo, la lotería también realizó un lanzamiento adicional de un vehículo Kia K3. El número ganador fue:

¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá realiza sus sorteos cada sábado a las 10:40 p. m., con transmisión en vivo a través de Canal Trece y plataformas digitales oficiales, mecanismo que busca garantizar la transparencia del proceso.

Antes de reclamar cualquier premio, las autoridades recomiendan verificar los resultados únicamente en los canales oficiales de la lotería y revisar cuidadosamente el número y la serie del billete.

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