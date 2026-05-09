Lotería Boyacá 9 de mayo de 2026, resultados y ganadores último sorteo

La Lotería Boyacá realizó este sábado 9 de mayo de 2026 el sorteo 4623, en el que entregó un premio mayor de 16.000 millones de pesos. El número ganador del premio principal fue el en minutos, convirtiéndose en el resultado más esperado por miles de jugadores en todo el país.



Resultados completos de la Lotería de Boyacá hoy

Además del premio mayor, el sorteo incluyó los tradicionales premios secos, distribuidos en diferentes categorías. Los resultados oficiales fueron publicados por la entidad y pueden consultarse en los canales autorizados. La consolidación de los números ganadores permite a los jugadores verificar fácilmente si su billete fue premiado, revisando el número y la serie correspondientes.

Es fundamental que, antes de realizar cualquier reclamo, se reconfirme la información en los canales institucionales. A continuación la imagen oficial de los resultados, publicados por la Lotería de Boyacá en sus redes sociales.

El sorteo se llevó a cabo, como es habitual, a las 10:40 de la noche, hora local, con transmisión en vivo por Canal Trece y las plataformas digitales, garantizando la transparencia del proceso.

Qué hacer si el número aparece entre los ganadores

Quienes encuentren su billete dentro de los resultados deben seguir algunas recomendaciones importantes:



Confirmar el resultado en la página oficial de la Lotería de Boyacá o en puntos autorizados.

Conservar el billete en excelente estado y sin alteraciones.

Consultar los plazos establecidos para reclamar el premio.

Presentar el documento de identidad y el billete original al momento de la reclamación.

Más allá de la posibilidad de ganar grandes sumas de dinero, cada sorteo de la Lotería de Boyacá cumple una función social significativa. Los recursos obtenidos contribuyen al financiamiento del sistema de salud y al fortalecimiento de programas sociales en Boyacá y otras regiones del país.



Por esta razón, cada billete representa no solo una oportunidad de cambiar de vida, sino también un aporte solidario que beneficia a miles de colombianos.



Dónde comprar el billete de la Lotería de Boyacá

Los interesados en participar en los próximos sorteos pueden adquirir billetes completos o fracciones a través de canales legales y autorizados, entre ellos:

Vendedores de lotería autorizados en la vía pública.



Puntos de red de chance como Paga Todo, Gana y Giramos.

Corresponsales de Bancolombia.

Terminales de LottiRed y Sipaga.

Antes de realizar la compra, se recomienda verificar que el billete no presente enmendaduras y que la fecha y el número del sorteo coincidan con la emisión vigente.