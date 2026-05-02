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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería de Boyacá hoy, resultados del último sorteo, sábado 2 de mayo de 2026

Lotería de Boyacá hoy, resultados del último sorteo, sábado 2 de mayo de 2026

El sorteo 4622 de la Lotería de Boyacá entregó su premio mayor de $15.000 millones este sábado 2 de mayo de 2026. Consulte aquí todos los resultados oficiales.

Lotería de Boyacá
Lotería de Boyacá
Foto: Lotería de Boyacá / ImageFx
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de may, 2026

La Lotería de Boyacá entregó este sábado 2 de mayo de 2026 su premio mayor de 15.000 millones de pesos en el sorteo 4621. El número ganador del mayor fue el (en minutos).

Premios secos Lotería de Boyacá hoy

A continuación, se presentan los resultados de los premios secos de la Lotería de Boyacá correspondientes al sorteo del 2 de mayo de 2026. Esta consolidación incluye todas las categorías anunciadas oficialmente, organizadas por tipo de premio, número ganador y serie.

En minutos...

Qué hago si gano la Lotería de Boyacá

Si el premio obtenido corresponde al premio mayor o supera los 10 millones de pesos, el pago se realizará, sin excepción, en las instalaciones de la Lotería de Boyacá, ubicadas en la calle 19 N° 9-35, Piso 3, en la ciudad de Tunja, Boyacá.

Para los ganadores que residen fuera de Tunja, se recomienda acudir a las oficinas de distribución o puntos de venta autorizados, donde recibirán la asesoría necesaria para adelantar el proceso de cobro.

Cuando el premio es inferior a 10.000.000 de pesos, este puede reclamarse en los puntos de venta autorizados, oficinas de distribución o a través de la página oficial de la Lotería de Boyacá, según las condiciones establecidas.

¿Cómo jugar la Lotería de Boyacá?

Participar en la Lotería de Boyacá es un proceso sencillo y accesible. Existen dos formas principales de juego: mediante el billete físico tradicional o a través de plataformas en línea autorizadas.

Los jugadores pueden adquirir un billete completo o una fracción (por lo general, el billete se divide en cuatro fracciones) a través de:

  • Vendedores autorizados: Personas debidamente identificadas que comercializan los billetes en la vía pública.
  • Puntos de venta autorizados: Corresponsales bancarios como Bancolombia, puntos de chance como Paga Todo, Gana o Giramos, además de máquinas LottiRed, Sipaga, entre otros.

Es importante verificar que el billete no presente enmendaduras ni tachaduras y que corresponda a la fecha correcta del sorteo. Cada billete cuenta con un número de cuatro cifras y una serie de tres dígitos.

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