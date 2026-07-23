Lotería de Bogotá, resultados del último sorteo hoy jueves 23 de julio de 2026

La Lotería de Bogotá realizó el jueves 23 de julio de 2026 el sorteo 2856, en el que entregó un premio mayor de $12.000 millones. De acuerdo con los resultados oficiales, el billete ganador fue el XXXX de la serie XXX, convirtiéndose en el afortunado acreedor del principal premio de la jornada.

Resultados de los premios secos de la Lotería de Bogotá sorteo 2856

Además del premio mayor, el sorteo distribuyó decenas de premios secos de diferentes categorías, brindando múltiples oportunidades de ganar a quienes adquirieron billetes o fracciones.

Imagen oficial del sorteo 2855

La Lotería de Bogotá también publicó la imagen oficial correspondiente al sorteo 2856, en la que se confirma el Premio Mayor de $12.000 millones obtenido por el número XXXX de la serie XXX, así como el listado completo de los premios secos entregados durante la jornada.

La entidad recomienda a los participantes verificar cuidadosamente sus billetes con la información oficial para confirmar si resultaron ganadores de alguno de los premios distribuidos en el sorteo del 23 de julio de 2026.

