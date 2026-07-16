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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería de Bogotá, resultados del último sorteo hoy jueves 16 de julio de 2026

Lotería de Bogotá, resultados del último sorteo hoy jueves 16 de julio de 2026

Consulte los resultados de la Lotería de Bogotá del 16 de julio de 2026. Revise el Premio Mayor de $12.000 millones y todos los números ganadores del sorteo 2855.

Hombre celebrando junto al logo de la lotería de Bogotá.
Lotería de Bogotá
Fotomontaje: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de jul, 2026

La Lotería de Bogotá realizó el jueves 16 de julio de 2026 el sorteo 2855, en el que puso en juego un premio mayor de 12.000 millones de pesos. Según los resultados oficiales, el billete ganador fue el XXXX de la serie XXX, convirtiéndose en el afortunado que se llevó el principal premio de la noche.

Resultados de los premios secos del sorteo 2855 de la Lotería de Bogotá

Además del premio mayor, la lotería entregó decenas de premios secos de diferentes categorías, ofreciendo más oportunidades de ganar a quienes participaron con billetes o fracciones.

La organización también publicó la imagen oficial del sorteo 2855, en la que se confirma el Premio Mayor de $12.000 millones y se incluye el listado completo de los premios secos entregados durante la jornada del 16 de julio de 2026. Esta infografía fue difundida a través de los canales oficiales de la Lotería de Bogotá para que los participantes puedan verificar si alguno de sus billetes resultó ganador.

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