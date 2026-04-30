Lotería de Bogotá, resultados del último sorteo hoy jueves 30 de abril de 2026

La Lotería de Bogotá volvió a captar la atención de los jugadores en Colombia con la realización del sorteo 2844, efectuado en la noche del jueves 30 de abril de 2026. En esta edición, el premio mayor fue para el número XXXX de la serie XXX, resultado que convirtió a un nuevo apostador en el principal ganador de la jornada.



Premios secos del sorteo 2843

Más allá del premio mayor, el sorteo destacó por su amplio plan de premios, con múltiples categorías de secos que incrementan las posibilidades de ganar y mantienen el interés de miles de participantes en todo el país.



Recomendaciones para reclamar premios

Los resultados corresponden exclusivamente al sorteo 2844 del 30 de abril de 2026. Para reclamar cualquier premio, es fundamental que los jugadores verifiquen que el número y la serie coincidan exactamente con los de su billete.Además, se recomienda consultar siempre los canales oficiales de la Lotería de Bogotá antes de iniciar el proceso de cobro, con el fin de confirmar la validez de la información y evitar inconvenientes.