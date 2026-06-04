Lotería de Bogotá, resultados del último sorteo hoy jueves 4 de junio de 2026

La Lotería de Bogotá realizó la noche del jueves 2 de junio de 2026 su sorteo número 2849, una de las ediciones más esperadas por los jugadores que cada semana siguen de cerca este tradicional juego de azar colombiano. En esta ocasión, el premio mayor quedó en poder del billete con el número XXXX de la serie XXX, combinación que se convirtió rápidamente en una de las más consultadas tras la publicación oficial de los resultados.

Premios secos de la Lotería de Bogotá

Además del premio principal, el sorteo entregó una amplia variedad de premios secos distribuidos en diferentes categorías y montos, brindando más oportunidades de ganar a los participantes.

La Lotería de Bogotá continúa siendo una de las favoritas del país

Semana tras semana, miles de colombianos participan en la Lotería de Bogotá con la esperanza de acertar el número ganador y acceder a alguno de los millonarios premios que ofrece este sorteo. Su trayectoria, credibilidad y amplia estructura de premios la han convertido en una de las loterías con mayor reconocimiento a nivel nacional.

Uno de los principales atractivos para los jugadores es la existencia de múltiples categorías de premios secos, que aumentan las posibilidades de obtener ganancias incluso cuando no se acierta el premio mayor.



Recomendaciones para reclamar un premio

Los organizadores recomiendan a los ganadores verificar cuidadosamente los resultados oficiales antes de iniciar cualquier trámite de reclamación. Para evitar inconvenientes, es fundamental comprobar que tanto el número como la serie del billete coincidan exactamente con los publicados para el sorteo 2849.

Entre las principales recomendaciones se destacan:



Conservar el billete original en buen estado.

Verificar los resultados únicamente a través de los canales oficiales de la Lotería de Bogotá.

Consultar los requisitos vigentes para el cobro del premio.

Presentar la documentación requerida de acuerdo con el valor obtenido.

Con una historia que la respalda y una amplia oferta de premios, la Lotería de Bogotá sigue siendo uno de los sorteos más tradicionales y seguidos por los aficionados a los juegos de azar en Colombia.