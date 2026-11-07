Lotería de Boyacá: resultado del último sorteo sábado 7 de noviembre

Los resultados de la Lotería de Boyacá son consultados cada semana por miles de colombianos que esperan conocer si sus billetes fueron premiados. En el sorteo número 4649, la entidad entregó un Premio Mayor de $15.000 millones, junto con otros premios de importantes cuantías en las modalidades de secos y aproximaciones. El número ganador del premio principal fue el: XXXX, correspondiente a la serie XXX. (en minutos)

Como es habitual, este sorteo generó expectativa entre los participantes de la Lotería de Boyacá, uno de los juegos de azar más tradicionales de Colombia. Tras la publicación de los resultados oficiales, los apostadores pueden consultar los números ganadores y compararlos con los de sus billetes para establecer si obtuvieron alguno de los premios disponibles.

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Números ganadores de los premios secos de la Lotería de Boyacá

Además del Premio Mayor, la Lotería de Boyacá anunció los resultados de sus premios secos, con montos que oscilan entre los $10 millones y los $1.000 millones. Estas categorías ofrecen oportunidades adicionales para los jugadores que participan en cada sorteo.

Asimismo, a través de sus canales oficiales, la Lotería de Boyacá compartió la información gráfica del sorteo 4649, en la que aparecen los datos correspondientes al Premio Mayor de $15.000 millones y los diferentes premios secos que estuvieron en juego.

(a espera del sorteo)



Los apostadores pueden consultar el listado completo de números favorecidos y verificar si sus billetes coinciden con alguna de las combinaciones premiadas. Para confirmar si obtuvieron un premio, es importante revisar los resultados oficiales y comprobar tanto el número como la serie, según las condiciones de cada categoría.

¿Cómo verificar los resultados de la Lotería de Boyacá?

Quienes deseen saber si obtuvieron un premio deben contrastar el número y la serie de sus billetes con los resultados divulgados por la Lotería de Boyacá en sus medios oficiales.

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La revisión debe incluir ambos datos, ya que la coincidencia del número y la serie puede ser determinante para establecer si un billete resulta ganador en determinadas categorías. También es aconsejable conservar el documento en buenas condiciones mientras se verifican los resultados y se consultan los requisitos establecidos para reclamar un eventual premio.

Por último, acudir a las fuentes oficiales es la mejor manera de confirmar la información del sorteo y evitar posibles errores derivados de publicaciones compartidas en redes sociales u otras plataformas digitales.

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