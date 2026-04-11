Lotería de Boyacá resultados del último sorteo hoy, sábado 11 de abril de 2026

La Lotería de Boyacá de este sábado 11 de abril de 2026 ya celebró su sorteo número 4619, liderado por el gobierno del departamento de Boyacá. El número ganador del premio mayor de la Lotería de Boyacá de este sábado es el (en minutos). ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $15.000 millones!



Secos de la Lotería de Boyacá hoy, sábado 11 de abril de 2026

A continuación, se presentan todos los secos que cayeron de la lotería para que revise bien su billete y compruebe si fue el feliz ganador de alguno de ellos:

En minutos

El sorteo de la Lotería de Boyacá se realiza todos los sábados a las 22:42 hora local. La transmisión puede seguirse en vivo a través del Canal Trece y en la página oficial de Facebook de Telesantiago, donde se emite la jornada completa del juego.

Qué hacer si gana la Lotería de Boyacá

En caso de resultar ganador del premio mayor o de un premio superior a los 10 millones de pesos, el cobro debe realizarse de manera presencial y sin excepciones en las instalaciones de la Lotería de Boyacá, ubicadas en la calle 19 N.° 9-35, piso 3, en la ciudad de Tunja, Boyacá.



Si el ganador reside fuera de Tunja, puede acercarse a las oficinas de distribución o a los puntos de venta autorizados, donde recibirá la orientación necesaria para adelantar el proceso de cobro.

Para premios inferiores a los 10.000.000 de pesos, el pago puede gestionarse en puntos de venta autorizados, oficinas de distribución o a través de la página oficial de la lotería, según los canales habilitados.



Cómo jugar la Lotería de Boyacá

Participar en la Lotería de Boyacá es un proceso sencillo y se puede hacer de forma tradicional o en línea.

Los jugadores pueden adquirir un billete completo o una fracción —generalmente un billete está dividido en cuatro partes— a través de diferentes canales autorizados. Entre ellos se encuentran los vendedores identificados en vía pública, así como puntos de venta oficiales.

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También es posible comprar en corresponsales bancarios como Bancolombia, puntos de chance como Paga Todo, Gana y Giramos, además de máquinas autorizadas como LottiRed y Sipaga, entre otros establecimientos habilitados.

Es importante verificar que el billete no presente enmendaduras o tachaduras y confirmar que la fecha del sorteo sea la correcta. Cada billete cuenta con un número de cuatro cifras y una serie de tres dígitos, elementos clave para la validación de premios.