En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Fiesta cárcel Itagüí
Artemis II
Arenceles Ecuador

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería de Boyacá resultados del último sorteo hoy, sábado 11 de abril de 2026

Lotería de Boyacá resultados del último sorteo hoy, sábado 11 de abril de 2026

El sorteo Nº 4619 de la Lotería de Boyacá, realizado el sábado 11 de abril de 2026, entregó una bolsa millonaria de premios.

Publicidad

Publicidad

Publicidad