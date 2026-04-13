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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería de Cundinamarca, resultados del último sorteo hoy lunes 13 de abril de 2026

Lotería de Cundinamarca, resultados del último sorteo hoy lunes 13 de abril de 2026

Consulte los resultados completos del sorteo 4798 de la Lotería de Cundinamarca, un juego tradicional que se realiza todos los lunes a las 11:15 de la noche.

Lotería de Cundinamarca.png
Lotería de Cundinamarca.
Foto: Lotería de Cundinamarca.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de abr, 2026

La Lotería de Cundinamarca realizó su sorteo número 4798 en la noche de este lunes, 13 de abril de 2026. El resultado principal del sorteo dejó como ganador al número XXXX de la serie XXX, combinación que se llevó el premio mayor. Como es habitual en este tipo de juegos, los participantes deben verificar tanto el número como la serie completa de su billete para confirmar si resultaron ganadores.

Premios secos de la Lotería de Cundinamarca

Cuándo juega la Lotería de Cundinamarca

La Lotería de Cundinamarca se juega todos los lunes a las 10:30 p. m. En caso de que el lunes sea festivo en Colombia, el sorteo se realiza el martes en el mismo horario. La transmisión oficial suele emitirse a través de sus canales digitales, donde también se publican los resultados.

Dónde comprar billetes

Los interesados pueden adquirir sus billetes por distintos canales autorizados:

  • Página oficial de la lotería
  • Operadores como Lottired, Loti Colombia y Paga Todo
  • Puntos físicos autorizados en varias ciudades del país

Plan de premios del sorteo

El sorteo 4798 incluyó el siguiente esquema:

  • Premio Mayor: $6.000 millones
  • Tunjo de Oro: $300 millones
  • Guaca Secreta: $100 millones
  • Secos de $20 millones
  • Secos de $10 millones
  • Secos menores en otras categorías
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