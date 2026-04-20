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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería de Cundinamarca, resultados del último sorteo hoy lunes 20 de abril de 2026

Lotería de Cundinamarca, resultados del último sorteo hoy lunes 20 de abril de 2026

Consulte los resultados completos del sorteo 4799 de la Lotería de Cundinamarca, un juego tradicional que se realiza todos los lunes a las 11:15 de la noche.

Lotería de Cundinamarca
Lotería de Cundinamarca
Foto: Lotería de Cundinamarca
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de abr, 2026

La Lotería de Cundinamarca realizó el sorteo número 4799 en la noche del lunes 20 de abril de 2026, dejando como resultado una combinación ganadora que repartió el premio mayor entre los participantes. En esta ocasión, el número favorecido fue el número XXXX de la serie XXX, resultado que se llevó el premio mayor de $10.000 millones.

Premios secos de la Lotería de Cundinamarca

Además del premio mayor, el sorteo entregó una amplia lista de premios secos en diferentes categorías:

En el resultado oficial también se incluyen premios adicionales como la Balsa Millonaria, el Tunjo de Oro y otros incentivos que hacen parte del plan de premios del sorteo. Como siempre, se recomienda a los jugadores revisar cuidadosamente sus billetes y validar la información únicamente con los canales oficiales antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.

¿Cuándo juega la Lotería de Cundinamarca?

La Lotería de Cundinamarca realiza sus sorteos todos los lunes a las 10:30 p. m. En caso de que el lunes sea festivo en Colombia, el sorteo se traslada al martes en el mismo horario. Los resultados oficiales se pueden consultar a través de sus canales digitales y transmisiones autorizadas.

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