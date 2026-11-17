La Lotería de Cundinamarca realizará una nueva jornada de juegos de suerte y azar este martes 17 de noviembre de 2026. La entidad llevará a cabo el sorteo 4829, que tendrá un premio mayor de $10.000 millones.

Los participantes podrán consultar el resultado del premio mayor, su respectiva serie y los números ganadores de los premios secos. El número ganador del premio mayor de $10.000 millones fue el XXXX, de la serie XXX.

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Premios secos de la Lotería de Cundinamarca

Estos fueron algunos de los premios secos que entregó esa jornada:

¿A qué hora juega la Lotería de Cundinamarca?

La Lotería de Cundinamarca realiza habitualmente sus sorteos los lunes a las 11:15 p. m. (hora colombiana). Cuando la fecha coincide con un día festivo, la jornada se traslada al siguiente día hábil.



La transmisión del sorteo se puede seguir a través de Canal UNO y de los canales oficiales habilitados por la entidad.

Los billetes se comercializan mediante distribuidores autorizados, entre ellos Lottired, Loti Colombi y Paga Todo, tanto en puntos físicos como en sus canales de venta disponibles.

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¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Cundinamarca?

Las personas que resulten ganadoras deben cumplir con los requisitos establecidos para solicitar el pago de sus premios. De acuerdo con las condiciones informadas, el plazo máximo para reclamar es de 30 días contados a partir de la fecha del sorteo.

Para realizar el trámite, se deben presentar los siguientes documentos:



Billete original : debe conservarse en buen estado, sin alteraciones, deterioros o rayones que impidan verificar su autenticidad.

: debe conservarse en buen estado, sin alteraciones, deterioros o rayones que impidan verificar su autenticidad. Documento de identidad: el ganador debe presentar su identificación para adelantar el procedimiento de cobro.

Los premios también están sujetos a los impuestos y las retenciones establecidos por la normativa vigente. Estos descuentos se aplican durante el proceso de pago.

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Antes de iniciar la reclamación, se recomienda consultar con la Lotería de Cundinamarca los requisitos y procedimientos actualizados.

Historia de la Lotería de Cundinamarca

La historia de esta entidad se remonta al 16 de febrero de 1812, cuando realizó su primer sorteo bajo el nombre de Lotería Popular de Cundinamarca.

Desde entonces, ha formado parte de la tradición de los juegos de suerte y azar en Colombia y se ha mantenido como una de las entidades históricas del sector.

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¿Cuáles son los premios de la Lotería de Cundinamarca?

El plan de premios contempla un premio mayor de $10.000 millones, además de diferentes categorías de premios secos.

Entre las principales modalidades se encuentran:



Premio mayor : $10.000 millones.

: $10.000 millones. Balsa Millonaria: $500 millones.

$500 millones. Tunjo de Oro: $300 millones.

$300 millones. Guaca Secreta: $100 millones.

$100 millones. Tres premios secos: $50 millones cada uno.

$50 millones cada uno. 20 premios secos: $20 millones cada uno.

$20 millones cada uno. 35 premios secos: $10 millones cada uno.

Los valores corresponden a los premios brutos anunciados. El dinero que recibe cada ganador puede variar por los impuestos y las retenciones aplicables.

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Para conocer los resultados del sorteo 4829, verificar los números ganadores y consultar las condiciones de pago, los participantes pueden ingresar a la página oficial de la Lotería de Cundinamarca.