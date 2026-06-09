Lotería de Cundinamarca, resultados del último sorteo hoy martes 9 de junio de 2026

La Lotería de Cundinamarca celebró el martes 9 de junio de 2026 su sorteo número 4806, una de las jornadas más esperadas por miles de jugadores en Colombia. En esta ocasión, el Premio Mayor de $6.000 millones fue para el número XXXX de la serie XXX, convirtiéndose en el gran ganador de la noche.

Resultados de los premios secos de la Lotería de Cundinamarca

Además del premio principal, la entidad entregó múltiples premios secos de diferentes categorías, por lo que los participantes deben verificar cuidadosamente tanto el número como la serie de sus billetes para confirmar si obtuvieron algún premio.

La entidad también publicó la imagen oficial del sorteo, herramienta que permite a los jugadores validar los resultados y evitar errores al momento de revisar sus billetes.

¿A qué hora juega la Lotería de Cundinamarca?

Los sorteos de la Lotería de Cundinamarca se realizan todos los lunes a las 10:30 de la noche. Cuando la fecha coincide con un día festivo, el sorteo se traslada al martes manteniendo el mismo horario.



Los resultados oficiales pueden seguirse en vivo a través de la transmisión en Facebook y en los demás canales autorizados por la entidad.

¿Dónde comprar billetes de la Lotería de Cundinamarca?

Los billetes están disponibles en puntos de venta autorizados en distintas regiones del país. Asimismo, pueden adquirirse mediante plataformas digitales como Lottired, LotiColombia y Paga Todo, que ofrecen opciones de compra seguras y rápidas.

¿Cómo reclamar un premio?

Las personas ganadoras tienen un plazo máximo de 30 días calendario desde la fecha del sorteo para reclamar su premio. Para realizar el trámite es necesario presentar el billete original en buen estado y el documento de identidad correspondiente.

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Plan de premios de la Lotería de Cundinamarca

La Lotería de Cundinamarca cuenta con un plan de premios que ofrece múltiples oportunidades de ganar. Entre las categorías más destacadas se encuentran:

Premio Mayor: $6.000 millones.

Balsa Millonaria: $500 millones.

Tunjo de Oro: $300 millones.

Guaca Secreta: $100 millones.

Premios secos de $50 millones.

Premios secos de $20 millones.

Premios secos de $10 millones.

Otras categorías contempladas dentro del plan oficial de premios.

Es importante recordar que los premios de lotería en Colombia están sujetos a las retenciones establecidas por la ley. En el caso de la Lotería de Cundinamarca, se aplica un descuento del 17 % sobre el valor nominal del premio, retención que es realizada directamente por la entidad encargada del pago.