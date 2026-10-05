Lotería de Cundinamarca: resultados hoy lunes 5 de octubre de 2026

La Lotería de Cundinamarca realizó este lunes 5 de octubre de 2026 un nuevo sorteo, correspondiente al 4823. El número ganador del premio mayor fue el XXXX, serie XXX, con un premio de $10.000 millones, de acuerdo con la información suministrada para esta jornada.

Premios secos de la Lotería de Cundinamarca

Además del premio mayor, el sorteo 4823 entregó diferentes premios secos en varias categorías. Estos fueron los números y series ganadores:

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Para comprobar si un billete resultó ganador, se debe comparar el número y la serie con los resultados oficiales. También es importante verificar la imagen oficial correspondiente al sorteo antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.

¿A qué hora juega la Lotería de Cundinamarca?

La Lotería de Cundinamarca juega todos los lunes a las 10:30 p. m. En caso de que el lunes sea festivo, el sorteo se lleva a cabo el martes a la misma hora.



La transmisión puede seguirse a través de la página oficial de Facebook de la lotería. Los billetes se comercializan mediante Lottired, Loti Colombi y Paga Todo, tanto en puntos físicos como en los canales habilitados.

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Cundinamarca?

Las personas que tengan un billete ganador cuentan con un plazo máximo de 30 días, contados desde la fecha del sorteo, para reclamar el premio.

Para realizar el proceso deben presentar:



El billete original en perfecto estado.

en perfecto estado. El billete no puede presentar alteraciones, deterioro ni rayones .

. El documento de identidad del ganador.

Los premios de lotería están sujetos, cuando corresponda, a un impuesto del 17 % sobre el valor nominal del premio. Este valor es retenido por la lotería responsable u operador autorizado al momento de efectuar el pago.

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Historia de la Lotería de Cundinamarca

La historia de la Lotería de Cundinamarca se remonta al 16 de febrero de 1812, fecha en la que realizó su primer sorteo bajo el nombre de Lotería Popular de Cundinamarca.

Desde entonces, la entidad ha hecho parte de la historia de los juegos de suerte y azar en Colombia y de los archivos históricos de la Nación.

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¿Cuáles son los premios de la Lotería de Cundinamarca?

El plan de premios general contempla un premio mayor de $6.000 millones, además de diferentes premios secos:



Mega Seco El Tunjo de Oro: $300 millones. Por fracción: $100 millones.

$300 millones. Por fracción: $100 millones. Seco La Guaca Secreta: $100 millones. Por fracción: $33.333.333.

$100 millones. Por fracción: $33.333.333. Cinco secos de $20 millones: por fracción, $6.666.667.

por fracción, $6.666.667. Quince secos de $10 millones: por fracción, $3.333.333.

por fracción, $3.333.333. Treinta y dos secos de $6 millones: por fracción, $2 millones.

Sin embargo, existe una diferencia entre el plan de premios general y los resultados específicos suministrados para el sorteo 4823, especialmente en el valor del premio mayor y la cantidad de premios secos.

Por esta razón, para verificar un posible ganador, la referencia principal debe ser el resultado y la imagen oficial correspondientes al sorteo del 5 de octubre de 2026.