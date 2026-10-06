Lotería de la Cruz Roja: resultados del sorteo hoy martes 6 de octubre de 2026

La Lotería de la Cruz Roja realizó este martes 6 de octubre de 2026 el sorteo número 3174, que dejó un premio mayor de $10.000 millones. El número ganador fue el XXXX, de la serie XXX, por lo que quienes tengan un billete deben verificar tanto las cuatro cifras como la serie.

Premios secos de la Lotería de la Cruz Roja

Además del premio principal, el sorteo entregó diferentes premios secos, con valores que van desde los $10 millones hasta los $200 millones.

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Para comprobar si un billete resultó ganador, los jugadores deben comparar cuidadosamente el número y la serie con los resultados oficiales correspondientes al sorteo 3174.

¿A qué hora juega la Lotería de la Cruz Roja?

Los sorteos de la Lotería de la Cruz Roja se realizan todos los martes entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m., con transmisión en vivo por Canal Uno. Los resultados también pueden consultarse posteriormente a través del sitio web y las redes sociales oficiales de la entidad.



¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de la Cruz Roja?

Para reclamar un premio es necesario presentar el billete o la fracción original, que debe conservarse en buen estado y no presentar tachaduras ni enmendaduras. También se debe presentar la cédula de ciudadanía.

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Las aproximaciones al premio mayor pueden cobrarse con vendedores, distribuidores o directamente en las oficinas de la Lotería de la Cruz Roja, ubicadas en la Avenida Carrera 68 No. 68 B-31.

Los premios secos pueden reclamarse con los distribuidores o en las oficinas de la lotería. En el caso del premio mayor, el cobro debe realizarse directamente ante la Lotería de la Cruz Roja Colombiana.

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De acuerdo con el Decreto 2975 de 2004, el plazo máximo para el pago de un premio, contado desde el momento de su presentación, es de 30 días.

¿Cuánto descuentan al premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja?

Los premios de lotería están sujetos a los descuentos establecidos por la legislación colombiana. La información suministrada como referencia señala que, para un premio mayor de $7.000 millones, se contempla un 17 % de impuesto a ganadores, equivalente a $1.190 millones, además de una retención en la fuente del 20 % sobre la base establecida de 48 UVT, según el valor vigente.

La cifra neta aproximada indicada en esa información es de $4.648 millones después de los descuentos. Sin embargo, ese cálculo corresponde a un premio de $7.000 millones y no al premio mayor de $10.000 millones del sorteo 3173, por lo que el valor neto final del ganador de este sorteo dependerá de la liquidación tributaria aplicable.