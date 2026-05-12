Lotería de la Cruz Roja, resultados del último sorteo hoy martes 12 de mayo de 2026

La Lotería de la Cruz Roja realizó en la noche del martes 12 de mayo de 2026 el sorteo número 3153, dejando como ganador del premio mayor de $7.000 millones al número XXXX de la serie XXX. El resultado volvió a captar la atención de miles de jugadores en todo el país, quienes ahora revisan sus billetes para confirmar si resultaron favorecidos en alguna de las categorías del plan de premios.



Resultados de los premios secos de la Lotería de la Cruz Roja

La entidad también compartió la imagen oficial del resultado del sorteo 3153, documento que sirve como referencia para validar cada premio. La recomendación para los jugadores es comparar cuidadosamente el número y la serie del billete antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.

Como es habitual, el sorteo de la Lotería de la Cruz Roja se realiza todos los martes entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m., con transmisión en vivo a través de Canal Uno. Los resultados también pueden consultarse mediante el boletín oficial, redes sociales y canales de atención autorizados de la lotería.

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de la Cruz Roja?

Para reclamar cualquier premio es obligatorio presentar el billete o fracción original en buen estado, sin tachaduras ni alteraciones que dificulten su validación.

Las aproximaciones al premio mayor pueden cobrarse con vendedores autorizados, distribuidores o directamente en las oficinas de la lotería. En el caso del premio mayor y los premios secos, el ganador debe presentar además su cédula de ciudadanía.



Los premios secos pueden reclamarse con distribuidores autorizados o directamente ante la lotería, mientras que el trámite del premio mayor únicamente se realiza en las oficinas de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana.