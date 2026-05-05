Resultado Lotería de la Cruz Roja del martes 5 de mayo de 2026

La Lotería de la Cruz Roja realiza este martes 5 de mayo de 2026 su sorteo número xxxx, una nueva oportunidad para quienes buscan quedarse con uno de los premios más altos entre las loterías tradicionales de Colombia. En esta edición, el premio mayor asciende a 7.000 millones de pesos.



Premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja

El número ganador del premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja de este martes 5 de mayo de 2026 es el xxxx de la serie xxx. Felicitaciones al nuevo ganador de los 7.000 millones de pesos.

De acuerdo con el Decreto 2975 de 2004, el plazo máximo para el pago de un premio, contado desde la presentación del billete, es de 30 días.



Ganadores de los secos de la Lotería de la Cruz Roja

Además del premio mayor, la jornada también entrega varios premios secos, por lo que conviene revisar con detalle el billete. A continuación se relacionan los secos que cayeron en este sorteo.

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También se comparte la imagen oficial del resultado del sorteo xxxx. La recomendación es comparar cuidadosamente el número y la serie del billete con esta referencia oficial para confirmar si hubo premio.

Como cada martes, el sorteo se lleva a cabo entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m. con transmisión en vivo por Canal Uno. Los jugadores también pueden consultar el boletín oficial en la página web de la lotería, en sus redes sociales o comunicarse al (1) 311 5432, opción 0 o extensión 100, para verificar si su billete resultó ganador.

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¿Cómo reclamar los premios?

Para reclamar un premio de la Lotería de la Cruz Roja es necesario presentar el billete o fracción original, sin tachaduras, enmendaduras ni deterioros que impidan su validación.

Las aproximaciones al premio mayor pueden cobrarse con los vendedores, distribuidores autorizados o directamente en las oficinas de la lotería, ubicadas en la Avenida Carrera 68 No. 68 B-31. Para reclamar el premio mayor o los premios secos es obligatorio presentar la cédula de ciudadanía.

Los premios secos pueden reclamarse con los distribuidores o directamente con la lotería. En el caso del premio mayor, el trámite se realiza únicamente en la Lotería de la Cruz Roja Colombiana.



¿Cuáles son los descuentos de ley aplicados a los premios?

Quien gane los 7.000 millones de pesos debe tener presente que al momento del pago se aplican los descuentos establecidos por ley.

El primero corresponde al impuesto a ganadores, equivalente al 17 % del valor del premio, es decir, 1.190 millones de pesos. Además, se aplica una retención en la fuente del 20 %, calculada sobre la base gravable definida por 48 UVT, según el valor vigente establecido por la DIAN.

Después de aplicar estos descuentos, el ganador recibiría aproximadamente 4.648 millones de pesos en su cuenta bancaria.